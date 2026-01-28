Brote de gastroenteritis en un hogar de Neuquén: alimentos vencidos y nueve casos positivos

El Ministerio de Salud de Neuquén confirmó la detección de un brote de gastroenteritis en un hogar de adultos mayores de Neuquén capital. La situación, que afectó a nueve personas en total, derivó en la intervención de la Dirección de Epidemiología y del área de Bromatología para determinar las causas, ante la fuerte sospecha de una intoxicación alimentaria masiva por fallas en la conservación de productos.

Martín Lammel, director de Epidemiología de la provincia, explicó que la alerta se encendió tras el ingreso de una residente a la guardia del hospital Castro Rendón el viernes 23 de enero. La paciente presentaba un cuadro avanzado de deshidratación asociado a vómitos y diarrea.

Al realizar la entrevista epidemiológica de rigor, los profesionales detectaron que la mujer residía en un hogar y que no se trataba de un hecho aislado: existían otros casos con sintomatología idéntica dentro del mismo establecimiento.

Cuándo comenzó el brote de gastroenteritis en un hogar de Neuquén

El relevamiento oficial indica que el brote afectó a seis residentes adultos mayores, dos enfermeras y una trabajadora de la cocina. Si bien los primeros síntomas en el hogar datan del 13 de enero, la situación se escalonó hasta la intervención de las autoridades sanitarias.

Lammel confirmó que, salvo la paciente que debió ser derivada a la Clínica San Agustín tras su paso por el hospital regional, el resto de los afectados evolucionó favorablemente y la mayoría se encuentra asintomática. «Todos los casos detectados recibieron evaluación clínica y presentaron cuadros leves», aseguró el funcionario.

Destacó que el evento se circunscribe exclusivamente al hogar «Hermanitas de los pobres» y no representa un riesgo comunitario extendido.

Fallas en la cadena de frío y productos vencidos

Uno de los puntos de la investigación recae sobre el manejo de los alimentos dentro del hogar. Durante la inspección realizada de forma articulada con Fiscalización Sanitaria y Bromatología, se detectaron irregularidades.

Desde la cartera sanitaria informaron que los inspectores hallaron alimentos con la fecha de vencimiento caducada y evidencias de la pérdida de la cadena de frío, factores que pueden contribuir a la proliferación de patógenos.

«Trabajamos con la hipótesis principal de una enfermedad de transmisión alimentaria», señaló Lammel. Actualmente, las muestras biológicas de los pacientes y las recolecciones de comida se encuentran bajo análisis de laboratorio para cruzar los datos.

El objetivo es identificar si el agente causal es un virus, una bacteria o un parásito y si este coincide tanto en los pacientes como en los insumos decomisados. Aunque el primer coprocultivo de la paciente internada dio negativo, se esperan nuevos resultados en los próximos días para confirmar el diagnóstico.

Recomendaciones ante un cuadro de gastroenteritis

Las autoridades sanitarias aprovecharon el suceso para emitir recomendaciones a la población general, especialmente ante las altas temperaturas que favorecen estos cuadros. Insistieron en la importancia de respetar las fechas de vencimiento sin excepciones, garantizar la cocción completa de carnes y huevos, y evitar la contaminación cruzada entre alimentos crudos y cocidos.

Asimismo, recalcaron la necesidad de consultar al médico ante síntomas como diarrea y vómitos, evitando la automedicación, sobre todo en grupos de riesgo como niños y adultos mayores, quienes son más propensos a sufrir deshidrataciones severas.