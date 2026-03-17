Buscan a un hombre de 77 años en un paraje de Neuquén: fue visto por última vez el sábado 14 de marzo

Buscan a un hombre de 77 años en Neuquén.

La Policía de Neuquén activó una búsqueda para dar con un hombre de 77 años que fue visto por última vez el fin de semana pasado en un paraje neuquino. Solicitan información para hallarlo cuanto antes.

Búsqueda de un hombre en Neuquén: los datos y dónde denunciar

El hombre se llama Segundo Daniel Artigas. Según el parte policial, fue visto por última vez el 14 de marzo en el Paraje Huarenchenque, una zona rural ubicada en el departamento Picunches.

El hombre tiene 77 años, es de nacionalidad argentina. Mide 1,70 Mts, posee tez blanca, cabello oscuro, ojos marrones y es de contextura delgada.

Se desconoce el tipo de vestimenta que llevaba al momento de su desaparición.

En la búsqueda interviene la Fiscalía de Zapala y la comisaría 26. Solicitan que ante cualquier información se acerquen a la comisaría más cercana o se comuniquen al (2948) 498033.