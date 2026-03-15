Desaparición de Kevin Hernández en Lamarque: tres semanas sin rastros y la búsqueda llega a una laguna

Efectivos de la Brigada Rural recorrerán el sector con la división caballeriza. Foto Juan Thomes.

La desaparición de Kevin Hernández mantiene en vilo a la localidad de Lamarque. A más de tres semanas sin rastros del joven de 26 años, la investigación policial y judicial se encuentra en un punto crítico, con un nuevo operativo previsto en una zona rural donde se concentra la última esperanza de hallar pistas. Mientras la familia sostiene un acampe y exige respuestas, la policía prepara un rastrillaje de gran escala en una laguna ubicada en las afueras de la localidad.

Un nuevo rastrillaje en una laguna rural

El operativo previsto para este lunes al mediodía reunirá a distintos cuerpos de la Policía de Río Negro en una zona rural donde se ubica una laguna que será inspeccionada en detalle.

Participarán efectivos de los grupos especiales COER de General Roca, Villa Regina, Lamarque y Viedma. A ellos se sumarán brigadas rurales de Cipolletti, General Roca, Choele Choel, General Conesa y Viedma, junto con la división Canes de Conesa, Choele Choel y Cipolletti.

También trabajará la Brigada Montada de General Roca y equipos de drones provenientes de Viedma, Roca y del Ministerio de Seguridad provincial. El operativo contará además con la participación de todo el personal de la Unidad Regional IV de Choele Choel, bajo la coordinación del comisario inspector Daniel González.

Según las estimaciones, entre 30 y 40 efectivos participan diariamente de los rastrillajes que se realizan en distintos puntos del Valle Medio.

El escenario de búsqueda

La inspección de la laguna forma parte de una serie de operativos en sectores rurales, campos en desuso, canales y zonas de vegetación densa donde los investigadores buscan cualquier indicio que permita reconstruir lo ocurrido con Hernández.

La geografía de la región presentó dificultades para el rastreo. Sectores de tamariscos, desagües, lagunas formadas por lluvias recientes y terrenos inaccesibles para vehículos obligan a los efectivos a recorrer los lugares a pie, a caballo o con apoyo de tecnología aérea.

En paralelo, se evalúa utilizar un avión para realizar sobrevuelos y obtener imágenes aéreas que permitan detectar alteraciones en el terreno.

Una marcha que expuso el reclamo de la familia

Una marcha realizada este sábado en la localidad del Valle Medio puso en evidencia el clima de angustia e incertidumbre que atraviesa la familia de Kevin. Durante el encuentro con las autoridades, la pareja del joven expresó su frustración por la falta de resultados y cuestionó la lentitud de algunas pericias, como el análisis de celulares secuestrados durante los allanamientos.

La marcha terminó en la Municipalidad de Lamarque. Foto Gentileza @jesslachechu.

Según relataron los familiares, muchas veces deben comunicarse ellos mismos con la fiscalía o con la policía para obtener información. También insistieron en que la última persona que habría estado con Kevin debería ser investigada con mayor profundidad.

Autoridades de la Policía de Río Negro dialogaron con los familiares de Kevin Hernández tras la movilización. Foto Captura.

Durante la reunión, el director de Seguridad de la Policía de Río Negro, Milton Almendra, sostuvo que el caso «es tratado con seriedad» y que todos los testimonios y planteos de la familia serán incorporados a la investigación que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal.

Los funcionarios explicaron que los rastrillajes se realizan con recursos provenientes de distintas ciudades de la provincia, incluyendo equipos especiales, canes, brigadas rurales y drones.

La investigación y las pruebas en análisis

Mientras continúan los operativos en el terreno, la investigación judicial avanza con el análisis de distintos elementos secuestrados durante al menos nueve allanamientos realizados en Lamarque.

Entre las pruebas incautadas se encuentran prendas de vestir, vehículos, teléfonos celulares y armas de fabricación casera. Parte del material se encuentra bajo pericia en los gabinetes criminalísticos de General Roca, mientras que los dispositivos tecnológicos son analizados en Viedma.

Uno de los ejes centrales de la causa es la reconstrucción de los últimos movimientos de Kevin Hernández. Las cámaras de seguridad registraron al joven junto a otra persona en las horas previas a su desaparición, lo que convirtió a ese individuo en una pieza clave dentro de la investigación.

Por el momento, la causa continúa bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, que evalúa las distintas pruebas reunidas para determinar los próximos pasos.

Tres semanas sin respuestas

La desaparición de Kevin Hernández ocurrió el 22 de febrero y desde entonces la comunidad de Lamarque vive en estado de incertidumbre.

En el centro del reclamo familiar aparece una pregunta que todavía no tiene respuesta: qué ocurrió en las últimas horas del joven antes de perder todo contacto.

Mientras la policía prepara un nuevo operativo en la laguna rural y la investigación judicial sigue su curso, la familia insiste en que la búsqueda no puede detenerse.

En la plaza del pueblo continúa el acampe que recuerda todos los días que Kevin Hernández todavía no apareció.