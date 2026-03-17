Búsqueda de Kevin Hernández en Lamarque: las 8 claves de la desaparición y el detalle de los operativos

Más de 13 allanamientos, rastrillajes y pericias sin resultados marcan un caso sin pistas firmes a casi un mes de la desaparición. Foto Juan Thomes.

A casi un mes de la desaparición de Kevin Hernández en Lamarque, el caso sigue sin pistas firmes y con una fuerte presión social encabezada por la familia del joven. La investigación combina un despliegue policial inédito en la región con reclamos constantes por parte de sus allegados, que exigen respuestas concretas.

En los últimos días, la situación sumó un nuevo capítulo con una marcha en la localidad y la realización de más rastrillajes en zonas rurales. Sin embargo, pese a la magnitud de los operativos y las múltiples líneas investigativas abiertas, no hay indicios certeros sobre qué ocurrió con el joven de 26 años.

1. La desaparición sin rastros y las características del joven

Kevin Hernández fue visto por última vez el 22 de febrero en Lamarque. Desde entonces, no hubo comunicaciones ni señales que permitan reconstruir con claridad sus movimientos posteriores.

La última imagen conocida surge de una cámara de seguridad de un comercio, donde aparece junto a otra persona. Ese registro es, hasta ahora, el principal punto de partida de la investigación.

El joven mide 1,90 metros, de contextura delgada, tiene tez trigueña, ojos marrones claros, pelo negro y rapado en los costados. Además, posee un tatuaje en sus dos antebrazos, en el derecho uno que dice «Alma», y en el izquierdo tiene el dibujo de una corona con el nombre «María».

En el momento de la desaparición, vestía un rompevientos color crema, un pantalón de buzo negro y zapatillas negras con líneas blancas.

Fotografía de Kevin con parte de las prendas que usó la última vez que se lo vio. Foto Gentileza.

2. Más de 13 allanamientos

Por orden del Ministerio Público Fiscal, la Policía de Río Negro realizó al menos trece allanamientos en distintos puntos vinculados a la causa.

En esos procedimientos se secuestraron elementos como ropa, vehículos, armas de fabricación casera y dispositivos electrónicos, que actualmente son analizados en laboratorios forenses.

3. Pericias y análisis de pruebas

Los investigadores avanzan con pericias sobre teléfonos celulares y otros dispositivos, con el objetivo de reconstruir las últimas comunicaciones del joven.

Además, durante el último fin de semana se realizaron estudios sobre dos automóviles secuestrados, cuyos resultados aún están pendientes.

Cada elemento incautado es previamente mostrado a la madre y a la pareja de Kevin para su reconocimiento, antes de ser sometido a análisis técnicos.

4. Más de 50 entrevistas y múltiples hipótesis

La causa incluye más de 50 entrevistas a testigos y personas que podrían aportar información relevante.

Desde la fiscalía aseguran que se verifican todos los datos, incluso aquellos que surgen de fuentes no convencionales, como el testimonio de una vidente. Cada pista es analizada y descartada o incorporada según su consistencia.

5. Un despliegue policial inédito

El operativo de búsqueda incluyó la participación de brigadas rurales, grupos especiales, canes, drones, caballería y fuerzas de distintas localidades.

También se trabajó en conjunto con la DDI de Patagones y policías de San Javier, Viedma y Conesa, ampliando el alcance territorial de la investigación.

Incluso se convocó a Prefectura y Bomberos para intervenir en zonas específicas, como el río y áreas de difícil acceso.

6. Rastrillajes en una amplia zona

Los rastrillajes abarcaron campos, canales, desagües cloacales y sectores rurales de Lamarque y sus alrededores.

Según datos oficiales, más de 2,3 millones de metros cuadrados fueron recorridos por personal del COER. También se relevaron a pie puestos rurales entre Lamarque y la zona conocida como «El Solito», a partir de testimonios que indicaban posibles avistamientos.

7. El reclamo de la familia

La familia de Kevin mantiene un acampe y realizó marchas para exigir avances en la causa. Aluden falta de información y cuestionan la demora en algunas pericias.

Además, apuntan a la última persona que fue vista con el joven, señalando contradicciones en sus declaraciones. Sin embargo, esa persona permanece en libertad, ya que no hay elementos suficientes para imputarla por un delito.

8. Nuevos operativos y el futuro de la causa

Tras la última movilización, la Policía anunció un nuevo rastrillaje en una laguna rural cercana a Lamarque, con la participación de entre 30 y 40 efectivos.

Este operativo podría marcar el cierre de la etapa más intensiva de búsqueda en el terreno. Pese a no haber resultados, la investigación continúa de manera sostenida, más allá que la otra tarea operativa está centrada en el análisis judicial y pericial de las pruebas recolectadas.

Un caso que mantiene en vilo a Lamarque

La desaparición de Kevin Hernández generó un fuerte impacto en la comunidad del Valle Medio, que sigue de cerca cada novedad.

A pesar del despliegue de recursos y la intervención de múltiples áreas, el caso continúa sin una pista firme. La combinación de falta de indicios y versiones cruzadas lo convierte en una investigación compleja, donde cada dato es clave.

Mientras tanto, la familia insiste en que alguien sabe qué ocurrió y pide que se acerquen a declarar, incluso de forma anónima. La esperanza de encontrar respuestas sigue intacta, aunque el paso del tiempo aumenta la incertidumbre.