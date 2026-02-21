Buscan a un hombre de 81 años en Zapala: desapareció el 19 de febrero y no logran encontrarlo

Buscan a un hombre de 81 años en Neuquén

La Policía de Neuquén activó una búsqueda para dar con un hombre de 81 años que desapareció el 19 de febrero en Zapala. Según la información brindada, el hombre salió de su casa y nunca regresó. Solicitan información urgente para hallarlo.

Búsqueda en Neuquén: los datos del hombre desaparecido

El hombre desaparecido fue identificado como Octavio Meliqueo. El mismo fue visto por última vez el jueves 19 de febrero cuando, cerca de las 20, salió de su casa ubicada en barrio 70 Viviendas, calle Antártida Argentina en Zapala.

Según la información brindada en el parte policial, el hombre vestía una camisa blanca, jeans azul y zapatillas blancas.

Meliqueo es de nacionalidad argentina, mide 1.50 metros de altura, tiene tez trigueña, cabello corto canoso, ojos marrones y es de contextura física delgada.

En la búsqueda interviene la Tercera Circunscripción Judicial de Zapala y la comisaría 22. Solicitan que ante cualquier información se acerquen a la dependencia más cercana o se comuniquen al (02942) 421213.