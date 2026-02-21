Dos nenas fueron heridas tras una balacera en Roca: el ataque fue contra su casa y una de ellas está en grave estado

Dos nenas de 11 y 9 años fueron heridas tras quedar en medio de una balacera en la zona norte de Roca. El ataque fue contra su casa y lo ocasionó un grupo de personas que disparó desde un vehículo hacia el interior de la misma.

En las últimas horas se confirmó que una de las pequeñas se encuentra en grave estado y está internada en el hospital local.

Balacera en Roca: lo que se sabe del ataque

El violento episodio ocurrió el viernes por la tarde en barrio Nuevo, al norte de la ciudad. Según informó el jefe de la Unidad Regional II, José González a Diario RÍO NEGRO, el ataque a tiros fue contra una casa que se ubica en la calle Perito Moreno al 3000.

Si bien el caso está siendo investigado por la Justicia, se determinó que el hecho se originó cuando personas a bordo de un auto dispararon contra un domicilio y luego huyeron. En el interior se encontraban las dos pequeñas de 11 y 9 años que fueron las únicas personas en ser alcanzadas por las balas.

Las nenas fueron trasladadas de urgencia al nosocomio local y allí pudieron determinar que una de ellas se encontraba en grave estado ya que recibió un disparo en la cabeza. En cuanto a la otra nena, se pudo conocer que no corría riesgo debido que solo recibió una herida de roce de bala.

En el caso tomó intervención la Fiscalía, Criminalística y la Brigada. Se tomaron pericias en el lugar y se busca esclarecer lo que ocurrió, además de dar con los culpables.