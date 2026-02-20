Recapturaron al preso que se había escapado del hospital Bouquet Roldán de Neuquén

En una audiencia realizada hoy en la Ciudad Judicial de Neuquén, el juez de garantías Marco Lupica Cristo ordenó que Lucas Exequiel Muñoz, de 25 años, regrese a prisión preventiva tras haber permanecido prófugo al escaparse de un hospital. El dictamen dejó sin efecto la declaración de rebeldía y la orden de captura que pesaban sobre el imputado, quien había logrado evadir la custodia policial mediante un engaño médico.

La huida se produjo el pasado 12 de febrero, alrededor de las 3 de la madrugada, cuando Muñoz simuló sufrir convulsiones mientras se encontraba alojado en la Comisaría 19. Ante la supuesta emergencia, fue trasladado de urgencia al hospital Bouquet Roldán, ubicado en la calle Planas. Una vez dentro del box de atención, y aprovechando que le habían retirado las esposas para ser asistido, el joven rompió una ventana y escapó del centro de salud.

La etapa de búsqueda

Tras el escape, el asistente letrado de la fiscalía de Robos y Hurtos, Luciano Vidal, inició una investigación inmediata que incluyó al Departamento de Recaptura de la Policía de Neuquén. Las tareas de inteligencia contaron con intervenciones telefónicas y análisis de datos, lo que permitió localizar al prófugo en una vivienda particular. Finalmente, hoy a las 7:20 de la mañana, Muñoz fue detenido durante un allanamiento.

Durante la comparecencia judicial, el fiscal Vidal solicitó que Muñoz retome el cumplimiento de la prisión preventiva por el plazo de cuatro meses, tal como se había dispuesto originalmente el 21 de enero. La fiscalía fundamentó el pedido en el evidente riesgo de fuga, agravado por el hecho de que el imputado está procesado por seis delitos contra la propiedad y posee un historial delictivo recurrente.

Los antecedentes

El representante del Ministerio Público Fiscal subrayó que Muñoz cuenta con antecedentes condenatorios previos, incluyendo uno por evasión. Esta conducta reincidente fue clave para que la justicia reafirmara la necesidad de mantenerlo tras las rejas mientras avanza el proceso por los robos y hurtos que se le atribuyen desde principios de este año.

El historial de Muñoz con la justicia se remonta a 2017, cuando fue condenado por tenencia ilegal de arma de fuego. En aquel entonces, tras aceptar una pena de seis meses en un juicio abreviado, volvió a delinquir apuntando con un arma a un efectivo policial. Aquel episodio derivó en una unificación de causas por resistencia a la autoridad y portación de armas, elevando su condena a un año de prisión efectiva.

El regreso tras las rejas

Finalmente, ante la falta de oposición por parte de la defensa técnica, el juez Lupica Cristo hizo lugar a todos los planteos de la fiscalía.

Con esta resolución, Muñoz fue trasladado nuevamente a una unidad de detención para cumplir con la medida cautelar vigente, bajo una vigilancia reforzada tras demostrar su capacidad para burlar los protocolos de seguridad.