Buscan a un hombre en Roca que se fue de su casa hace un mes: piden colaboración a los vecinos

La Policía de Río Negro emitió un comunicado para dar con el paradero de Raúl Adrián Montanaro, un vecino de 34 años, que se fue de la casa de su madre hace un mes y hasta la fecha no ha podido ser ubicado con precisión. «Se lo ha visto en la zona centro«, indicó el Comisario Inspector José González, y señaló que la búsqueda sigue vigente.

El comisario inspector González indicó que el hombre fue visto por última vez el pasado 31 de agosto, cuando abandonó la casa de su madre, cerca de las 14.

Según informaron vecinos, Montanaro fue visto «en la zona centro» de la localidad. Sin embargo, hasta el momento no se pudo establecer fehacientemente su ubicación y su familia está preocupada. Por este motivo, la búsqueda continúa en pie.

Piden ayuda en la búsqueda de un hombre en Roca

En cuanto a las características físicas se informó que Montanaro es de tez banca, mide 1,60 metros, cabello castaño oscuro y ojos marrones.

El hombre ha sido visto en la zona centro de Roca. Foto: archivo.

«Tiene una cicatriz en el sector de la costilla izquierda hasta el omóplato», detallaron. Además, la Policía explicó que el hombre «tiene problemas de adicciones» y señalaron que, a la hora de abandonar su casa, «se retiró con una mochila y su teléfono».

Ante cualquier información útil, la Policía solicitó comunicarse con la comisaría más cercana o llamar a la línea 911.