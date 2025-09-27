Se intensifica la alerta por lluvia en la cordillera de Neuquén y Río Negro: los peores horarios este sábado

La alerta por lluvia se intensifica hacia el sábado por la noche. Foto: archivo.

En el inicio de la primavera, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvia para la cordillera de Neuquén y Río Negro: se anuncia probabilidad de nieve. La advertencia no rige para el Alto Valle, pero sí se espera viento en ascenso. ¿Qué zonas se verán afectadas y a qué hora se pronostican las fuertes precipitaciones?

«El área será afectada por lluvias de variada intensidad. En las zonas cordilleranas se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm; mientras que en las zonas de meseta se espera que los valores sean entre 10 y 20mm», informa el SMN.

Agrega que «no se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en las zonas más altas».

Las zonas afectadas por la alerta amarilla en Neuquén y Río Negro este sábado

Según el SMN, las zonas donde se anuncia alerta amarilla este sábado son:

Los Lagos (Neuquén).

(Neuquén). Bariloche (Río Negro).

(Río Negro). Cordillera de Pilcaniyeu (Río Negro).

(Río Negro). Cordillera de Ñorquincó (Río Negro).

Se recrudece la alerta por lluvia en Neuquén y Río Negro este sábado por la noche: los peores horarios

Bariloche se anuncia como una de las ciudades donde la alerta se sentirá con fuerza. En la mañana del sábado hasta podría caer nieve en las zonas altas, con un 10 y 40% de probabilidades de precipitacones.

Las lluvias aisladas persistirán en la tarde, con fuertes ráfagas de viento que oscilarán entre los 20 y los 60 kilómetros por hora.

Hacia la noche, el mal clima irá en aumento: se anuncia entre un 70 y 100% de probabilidad de lluvias fuertes con ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora.

En la cordillera de Neuquén, en San Martín de los Andes, también rige la alerta por lluvia este sábado, pero con menor intensidad que en Bariloche.

En la mañana y en la tarde se espera un 10 y 40% de probabilidad de lluvia. En cuanto al viento, oscilará entre los 13 y los 30 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 60 kilómetro por hora.

A la noche persistirán las lluvias aisladas y el viento irá en ascenso con ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora.