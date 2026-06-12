Buscan a una adolescente de 15 años desaparecida en Roca

La Policía de Río Negro emitió un pedido de búsqueda para localizar a Samira Nahiara Campos, una adolescente de 15 años cuyo paradero se desconoce desde la madrugada del 12 de junio de 2026.

De acuerdo con el aviso oficial difundido por la fuerza, la joven fue vista por última vez a la 1 de la madrugada en el Hospital Francisco López Lima, ubicado en la ciudad de Roca.

Según la descripción proporcionada por la Policía, Samira mide aproximadamente 1,65 metros, es de contextura delgada, tez trigueña, tiene cabello negro, lacio, hasta los hombros con flequillo y ojos negros. Al momento de su desaparición vestía un pantalón de buzo negro y una campera negra.

Las autoridades solicitaron a la comunidad que, ante cualquier dato que pueda contribuir a establecer su ubicación, se comunique de inmediato con la Comisaría 31.ª de Roca o con la línea de emergencias 911.