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Sociedad

Buscan a una adolescente de 17 años en Bariloche

La Policía solicitó que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero se comunique de inmediato al 911 o se acerque a la unidad policial más cercana.

Redacción

Por Redacción

Buscan a una menor de 17 años en Bariloche.

Buscan a una menor de 17 años en Bariloche.

La Policía de Río Negro solicitó la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Coral Amancay Riquelme, una adolescente de 17 años que es intensamente buscada en la ciudad de San Carlos de Bariloche.

Según la información difundida, la joven es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,45 metros, tiene tez blanca, ojos marrones y cabello largo negro con reflejos.

Al momento de su desaparición vestía una campera polar blanca, remera roja, gorra con visera negra, pantalón de jean tipo cargo de color claro y zapatillas grises con detalles rosados.

La Policía solicitó que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero se comunique de inmediato al 911 o se acerque a la unidad policial más cercana.


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La Policía de Río Negro solicitó la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Coral Amancay Riquelme, una adolescente de 17 años que es intensamente buscada en la ciudad de San Carlos de Bariloche.

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