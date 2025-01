Buscan a Yessica en el río Limay: «Solo espero que mi niña esté viva, pero estoy preparada para todo»

Como cada día, desde que desapareció su hija Yessica en el río Limay, Mirna Terraza concurre a la costa en Balsa Las Perlas, en Cipolletti, donde espera alguna noticia. Allí ubica una silla junto a un árbol y aguarda, por lo general acompañada por alguno de sus hijos o algún familiar. Su mirada se pierde a lo lejos. Por momentos, sus ojos se llenan de lágrimas y su voz se quiebra. Aunque no pierde la esperanza.

Yessica, su hija de 10 años, fue arrastrada por la corriente del río Limay el último martes a la tarde cuando se bañaba con su hermano de 13 años. Desde entonces, se montó un fuerte operativo por tierra y por agua para dar con la pequeña.

«Van hacia la Isla jordan y vuelven hasta aquí, donde desapareció, el punto cero. Están haciendo rastrillajes en lanchas, con buzos y por tierra, con caballos. El lugar es inmenso. Por el momento, no hay ninguna noticia de que hayan encontrado el cuerpo. Sigue la búsqueda«, plantea Mirna.

Su casa está ubicada a tres cuadras de la costa donde desapareció su hija. El martes por la tarde, alrededor de las 17, los dos chicos salieron de la vivienda para darse un chapuzón en el río.

«Ellos me pidieron permiso para venir porque hacía mucho calor, pero les dije que no porque estaban solos y son menores. Solían venir porque traían a un perrito a bañarse, pero siempre lo hacían acompañados por sus hermanos más grandes. Ese día, la pequeña me dijo que le había pedido permiso a una de sus hermanas -que tiene 23- y yo pensé que iban juntos», plantea Mirna que tiene 8 hijos (la mayor tiene 32 años y la más pequeña es Jésica, con 10 años).

Yessica tiene 10 años. Desapareció en el río Limay. Foto: gentileza

«Mi hermana me dio permiso así que me voy, mamita«, le dijo Yessica a su madre. Simplemente se fue con su hermano. Unas horas después, un policía golpeó a la puerta de la casa de Mirna para informarle que la niña estaba desaparecida y la estaban buscando.

Los niños se metieron en el río, en un sector que no está habilitado. «Mi niño se metió en lo profundo en un descuido, según me contó, y en un momento, comenzó a ahogarse. La niña no estaba en lo profundo, pero vio que su hermanito pedía ayuda y como nadie la escuchaba, se metió«, contó la mujer.

«Mi hijo -continuó- le gritó: ‘¡Me estoy ahogando, no te apegues!‘ y ella le respondió: ‘Yo voy a donde vos vayas‘. Se largó donde estaba él. Él contó que trató de salvarla porque la corriente los arrastraba hasta que finalmente, se la llevó y no pudo hacer más nada». Aseguró que su hijo, hoy, está más calmo aunque sigue siendo asistido por psicólogos.

Mirna mantiene la esperanza de encontrar a su hija con vida. Cree que alguien puede haberla rescatado. «Por eso, todos los días espero aquí donde desapareció. Me acompañan mis hijos, otros familiares, el papá. Todos colaboran», dijo y agregó: «Solo espero que mi niña esté viva. Pido la ayuda de todos para que me ayuden a encontrarla. Espero alguna noticia, cualquier noticia. Estoy preparada para todo«.

Sin señalización

Roque Sarda, un poblador de Las Perlas, definió la zona donde desapareció Jésica como «un lugar de riesgo que, hace años, debería estar señalizado«. «Hay que pensar que a Balsas Las Perlas viene muchísima gente a radicarse. Hay que ver si la mamá de la nena conocía la situación de riesgo de esa zona», manifestó el hombre al tiempo que insistió en que debería haber una indicación en el lugar como «zona peligrosa para ingresar al río» ya sea para residentes y turistas.

Contó que dos años atrás, unos jóvenes intentaron unir a nado el balneario de Neuquén, en la costa norte del río, con el sector de Las Perlas. «No podían avanzar y tuvieron que rescatarlos. Mucho tiempo atrás, cuando no existía el puente, los baqueanos debían cruzar el ganado hacia el frigorífico y lo hacían con muchísimo cuidado. Esto es una historia de muchos años», dijo y recalcó que «hay que tener mucho respeto por el río que tiene un caudal de mil metros cúbicos por segundo«.