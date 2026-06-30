Buscan contrarreloj a un turista de Buenos Aires desaparecido en las Cataratas del Iguazú: la principal hipótesis

Operativos por agua y por tierra continúan en el Parque Nacional Iguazú tras la desaparición del turista. Fotos: gentileza.

Un operativo de búsqueda se despliega a contrarreloj en el Parque Nacional Iguazú. Un turista bonaerense fue reportado como desaparecido el domingo y las primeras tareas permitieron encontrar sus pertenencias en la pasarela que conduce a la Garganta del Diablo.

El hombre fue identificado como Mariano Ariel Sierra, de 41 años, oriundo de la localidad de Cañuelas. Durante la primera recorrida, personal del Parque Nacional encontró su documentación, un teléfono celular, 40 mil pesos, prendas de vestir y otros objetos personales abandonados en la zona. La principal hipótesis es que se habría arrojado al río Iguazú.

Qué encontraron en la Garganta del Diablo y cómo avanza la búsqueda del turista

Entre los elementos secuestrados también apareció una carte que, según los primeros peritajes, estaba escrita aparentemente en inglés y presentaba deterioro por el contacto con el agua.

A partir de ese momento se desplegó un amplio operativo con efectivos de la Policía de Misiones, Prefectura Naval Argentina y personal del Parque Nacional. Los rastrillajes se realizan sobre el río como en sectores de selva, aunque hasta el momento no hubo resultados positivos.

Las pertenencias halladas por las autoridades.

Las primeras averiguaciones determinaron que Sierra había ingresado al Parque Nacional Iguazú durante el mediodía del sábado. Además, se confirmó que se encontraba alojado desde el jueves en un hotel de Puerto Iguazú.

El aumento del caudal del río Iguazú complica el operativo de búsqueda

La corriente del río y las características geográficas del área complican el trabajo de los rescatistas. A esa dificultad se sumó que este lunes el caudal del río Iguazú alcanzó más del doble de su nivel habitual, lo que redujo las posibilidades de búsqueda en algunos sectores.

Fuentes vinculadas al operativo señalaron que, en caso de confirmarse la hipótesis de un suicidio, los cuerpos suelen tardar alrededor de 72 horas en salir a flote. Por ese motivo, este martes podría haber novedades en el marco de la búsqueda.