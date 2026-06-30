Control sobre la Ruta 22 en Cipolletti: secuestraron cocaína, dos armas y casi $4,5 millones

El operativo fue realizado por efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial junto a personal de Toxicomanía y Criminalística sobre la Ruta Nacional 22. Foto Ceci Maletti.

Un control vehicular realizado por personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti derivó este lunes en un importante secuestro de drogas, armas de fuego, municiones y dinero en efectivo. El procedimiento se concretó sobre la Ruta Nacional 22 y terminó con dos jóvenes demorados, en el marco de una investigación por tenencia ilegal de armas e infracción a la Ley de Estupefacientes.

El operativo comenzó ayer alrededor de las 10:40, cuando efectivos policiales apostados entre los accesos Paso de los Libres y calle Maipú detuvieron la marcha de un Chevrolet Corsa gris para realizar un control de rutina sobre sus ocupantes y la documentación del vehículo.

Un arma cargada durante el control

Durante la inspección inicial, los uniformados constataron que el conductor, de 25 años, transportaba una pistola Bersa Thunder calibre .380 con el cargador colocado y municiones.

Aunque el hombre exhibió una credencial de legítimo usuario, la Fiscalía de turno ordenó el secuestro preventivo del arma debido a que era trasladada en condiciones de disparo. Desde la fuerza explicaron que la normativa vigente no permite transportar un arma con el cargador colocado, aun cuando su tenedor cuente con autorización legal.

«La legislación no permite nunca transportar el arma en esas condiciones; el cargador debe ir separado», precisaron fuentes policiales.

La caída de un frasco cambió el procedimiento

Mientras los efectivos realizaban las diligencias, el acompañante, de 23 años, dejó caer un frasco que contenía una sustancia vegetal compatible con marihuana. Esa situación motivó la intervención de la Fiscalía Federal, a través de la Unidad de Atención Inicial, que dispuso la presencia de personal de Toxicomanía y autorizó una requisa de urgencia del automóvil.

El procedimiento permitió secuestrar 221 gramos de cocaína, 16,6 gramos de marihuana —distribuidos entre un envoltorio y un frasco de vidrio—, además de un segundo arma de fuego, un pistolón de doble caño.

Municiones, celulares y millones de pesos

Los efectivos también hallaron alrededor de 200 municiones de distintos calibres, teléfonos celulares, el Chevrolet Corsa utilizado por los ocupantes y una suma cercana a 4.500.000 pesos en efectivo.

Las dos armas fueron secuestradas para determinar mediante pericias su aptitud para el disparo. En paralelo, personal del Gabinete de Criminalística realizó las actuaciones correspondientes sobre el armamento y la munición, mientras que Toxicomanía quedó a cargo del secuestro de los estupefacientes, los teléfonos y el vehículo.

Intervención de la Justicia Federal

La causa quedó dividida entre los distintos fueros competentes. La Fiscalía de turno intervino por la tenencia del arma transportada en infracción a la normativa vigente, mientras que la Fiscalía Federal tomó intervención por la presunta infracción a la Ley 23.737, a raíz del hallazgo de cocaína y marihuana.

Los dos ocupantes del vehículo quedaron demorados mientras avanza la investigación judicial para determinar el origen de la droga, el dinero incautado y el destino de las armas secuestradas.