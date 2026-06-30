Operativos en el Alto Valle: 19 aprehendidos, 4 detenidos y 7 vehículos secuestrados en una semana

Los procedimientos se realizaron en distintas localidades del Alto Valle con intervención de las dependencias policiales de la región.

La Unidad Regional II de Roca informó los resultados de los operativos preventivos desarrollados durante la última semana en distintas localidades del Alto Valle. Como balance, la Policía reportó 19 personas aprehendidas, cuatro capturas por requerimientos judiciales vigentes, el secuestro de siete vehículos, un allanamiento con resultado positivo y la localización de 11 personas que registraban averiguación de paradero.

Los procedimientos se realizaron en Roca, Villa Regina, Allen, Ingeniero Huergo, Cervantes y otras localidades de la jurisdicción, con intervención del Ministerio Público Fiscal en los distintos casos.

Intervenciones por distintos delitos

Según informó la fuerza, los operativos permitieron intervenir en investigaciones vinculadas con robos, hurtos, lesiones, hechos de violencia familiar, resistencia a la autoridad, desobediencia judicial, estafas y encubrimiento.

Como parte de esas actuaciones, fueron secuestradas seis motocicletas y una camioneta que registraban pedidos judiciales o estaban relacionadas con causas penales en trámite.

De acuerdo con el parte oficial, la recuperación de estos vehículos contribuye al esclarecimiento de distintos hechos delictivos y a la restitución de bienes involucrados en investigaciones.

Un allanamiento y personas localizadas

Durante la semana también se concretó un allanamiento con resultado positivo. En ese procedimiento la Policía secuestró un arma de aire comprimido y otros elementos considerados de interés para una causa judicial.

Además, el trabajo coordinado entre las distintas dependencias permitió localizar a 11 personas que tenían vigente una averiguación de paradero. Todas fueron encontradas en buen estado de salud y se dio intervención a la Justicia y a los organismos correspondientes en cada caso.

Balance de los operativos

Desde la Unidad Regional II señalaron que los resultados corresponden a las tareas preventivas desarrolladas mediante patrullajes, controles vehiculares, investigaciones e intervenciones operativas desplegadas en toda la jurisdicción.

El informe oficial destacó que estas acciones buscan fortalecer la presencia policial y prevenir la comisión de delitos en las distintas ciudades que integran la región.