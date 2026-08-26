Café con Ciencia: tres encuentros en Río Negro para descubrir la fauna, el universo y los mitos

El conocimiento científico vuelve a salir de los ámbitos académicos para encontrarse con la comunidad. Café con Ciencia inicia una nueva serie de encuentros en Viedma y Bariloche con propuestas que invitan a conversar sobre la fauna de Río Negro, los misterios del universo y los grandes relatos de la cultura clásica.

La primera actividad será este miércoles 26 de agosto a las 18, en la Librería Don Quijote, ubicada en Buenos Aires 483 de Viedma. El encuentro estará a cargo del Guarda Ambiental de Río Negro Andrés Ulloa, quien abordará una pregunta que pone el foco en el entorno cotidiano: ¿cuánto conocemos de la fauna que nos rodea?

Una charla para conocer y proteger la fauna de Río Negro

Durante la actividad se presentarán aspectos vinculados con las Áreas Naturales Protegidas de la provincia, las especies que las habitan y el valor de estos espacios para conservar el patrimonio natural rionegrino.

La propuesta busca acercar al público a la biodiversidad regional y generar preguntas sobre la relación entre las comunidades y los ambientes naturales que las rodean. En ese sentido, la divulgación aparece como una herramienta para conocer mejor el territorio y comprender la importancia de su conservación.

Astrofísica y ciencia ficción en Viedma

El ciclo continuará en Viedma el 3 de septiembre, con una propuesta que cambiará el foco desde los ecosistemas regionales hacia el universo.

«El Presagio de los Neutrinos: ciencia ficción y astrofísica» estará a cargo del Dr. Juan Facundo Albacete y se realizará en la Biblioteca de la Legislatura de Río Negro.

La actividad propone acercarse a algunos de los grandes interrogantes de la astrofísica a partir del diálogo entre el conocimiento científico y las preguntas que durante décadas también alimentaron la imaginación y la ciencia ficción.

Bariloche se suma con una mirada sobre La Odisea

Ese mismo jueves 3 de septiembre, Café con Ciencia llegará a Bariloche con una propuesta vinculada con la literatura y la cultura clásica.

«La Odisea: pasado mitológico y relecturas en tiempo presente» será presentada por la licenciada y magíster Vivina Diez, a las 18 en The Station, ubicada sobre la avenida Bustillo 11.500.

La charla propone volver sobre uno de los grandes relatos de la tradición occidental para analizar su vigencia y las nuevas lecturas que pueden hacerse desde el presente.

Ciencia, cultura y comunidad

Con temáticas tan diferentes como la biodiversidad, la conservación, la astrofísica y la literatura, el ciclo busca construir espacios accesibles para que el conocimiento científico pueda circular fuera de los ámbitos especializados.

Cada encuentro propone, desde una disciplina diferente, una oportunidad para conocer, preguntar y abrir nuevas conversaciones. La fauna regional permite pensar en la conservación del ambiente; la astrofísica, acercarse a los misterios del universo; y la mitología, revisar historias que continúan formando parte de la cultura contemporánea.