Malambo, danza y una historia ferroviaria: Río Negro volvió de Córdoba con premios y nuevos desafíos

El certamen de pequeños y grandes artistas reunió a más de un centenar de jóvenes rionegrinos que viajaron a Córdoba a demostrar sus talentos. Foto: gentileza

Río Negro tuvo una destacada participación en el certamen nacional Pequeños y Grandes Artistas, realizado en Córdoba, con premios en malambo, danza tradicional y cuadro argumental.

La delegación rionegrina reunió 106 bailarines y 15 músicos de diversas localidades, y contó con la participación de Wenuy, un grupo que llevó al escenario una historia ligada al pasado ferroviario de Darwin.

Jóvenes artistas rionegrinos y la consagración del malambo femenino

Entre los resultados sobresalieron la participación de niñas y jóvenes, con el primer puesto de Nahiara Mayor, en malambo femenino juvenil y del «Cuarteto del amor», integrado por niñas de diez a catorce.

El conjunto femenino de Catriel que obtuvó el primer lugar, integrado por Alma Luna, Brunella Gruici, Justina Fernández y Pía Silva. Foto: gentileza

En el segundo puesto también destacó la categoría menor con la consagración de Maite Miranda, en solista de malambo femenino, y para la dupla Marín-Silva del grupo Jazmín de Luna en danza tradicional, categoría consagración.

«Tener a la parejita de Río Negro bailando una final, con toda la delegación alentando y la bandera de la provincia frente al escenario, fue todo un acontecimiento«, señaló Laura Escobar, la coordinadora del grupo.

En tanto, el tercer lugar lo obtuvo Tahiel Muñoz como solista de malambo masculino en categoría semillita, donde competían niños de hasta nueve años.

El grupo Wenuy Lamarque estuvo presente en Córdoba con una representación de la estación de tren ubicada en Darwin. Foto: gentileza

Junto al grupo Wenuy Lamarque, reconocido por su cuadro argumental inspirado en los ferrocarriles de Río Negro.

Finalmente, hubo menciones especiales para el conjunto de danza tradicional categoría semillita de Jazmín de Luna y para la pareja integrada por Alejandra Gómez y Pedro Bichara, representantes de Amancay Patagonia.

Darwin y una historia ferroviaria que llegó al escenario nacional

La propuesta del grupo Wenuy puso en escena los años dorados de la histórica estación ferroviaria ubicada en el Valle Medio de Río Negro, bajo la canción «La abuela Emilia», de Teresa Parodi.

La representación del grupo obtuvo el tercer puesto en el certamen nacional. Foto: gentileza

“El país conoció un pedacito de la vida del obrero ferroviario y su familia, gracias eternas”, expresó el área de Turismo y Cultura de Darwin tras la competencia.

En este sentido, la docente coordinadora de Wenuy Lamarque destacó el esfuerzo realizado para llegar al certamen y definió al grupo como una familia compuesta de «raíces, esfuerzo y amor por lo que hacemos«.

Una de las hinchadas más grandes del país

El grupo estuvo integrado por 106 bailarines, 15 músicos y dos delegados, además de las familias que acompañaron a los artistas durante el viaje.

«Éramos 150 personas, todos alentando a Río Negro. Fue una delegación super unida», resumió Laura Escobar, quien junto a Hernán Cuevas, coordinó a los jóvenes artistas.

Copamos tres hoteles en La Falda, fuimos una de las delegaciones más grandes del país» Laura Escobar, delegada de Río Negro en el concurso de PYGA 2026

Escobar también remarcó que el viaje fue posible, en buena medida, por el esfuerzo económico de las familias y los grupos, que debieron realizar rifas y colectas para solventar los gastos.

En este sentido, la Provincia colaboró con un colectivo para 50 personas, mientras que otros conjuntos organizaron y financiaron sus propios traslados.

El próximo desafío: el Campeonato Nacional de Malambo Femenino

Tras las múltiples consagraciones, Escobar adelantó que en octubre Solange Vera y Brisa Sánchez, viajarán a Córdoba para representar a Río Negro en el Campeonato Nacional de Malambo Femenino, que se realizará en Tanti.

De este modo, la campeona y subcampeona provincial competirán con representantes de las 23 provincias argentinas y artistas de países limítrofes.

En este sentido, las expectativas también se hacen sentir entre los más chicos de la delegación, que según Escobar ya se encuentran ahorrando para futuras competencias, «Todos quieren volver».