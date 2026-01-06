Calendario escolar 2026: el Ministerio de Capital Humano confirmó la fecha de inicio de clases  

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, oficializó el calendario escolar correspondiente al ciclo lectivo 2026 en todo el territorio nacional, una vez definidos los feriados nacionales y provinciales. El esquema establece las fechas de inicio de clases, el receso invernal y la finalización de la cursada para cada jurisdicción.

Los ministros de Educación de las 24 jurisdicciones asumieron el compromiso de cumplir con los 190 días de clases efectivos, tal como lo exige la normativa vigente. Este objetivo fue ratificado tras el consenso alcanzado en el marco del Consejo Federal de Educación.

Inicio del ciclo lectivo y fechas por provincia

El inicio de clases en 2026 será escalonado según la provincia. Santiago del Estero será la primera jurisdicción en comenzar el ciclo lectivo, con el inicio previsto para el 18 de febrero. En tanto, en Tierra del Fuego las clases comenzarán el 24 de febrero.

Por su parte, el 25 de febrero será el turno de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), Mendoza, Neuquén y Santa Cruz, mientras que Chubut, Jujuy y San Luis darán inicio a las actividades escolares el 23 de febrero.

El 2 de marzo marcará el comienzo del ciclo lectivo para un amplio grupo de provincias. Ese día iniciarán las clases la provincia de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán. De esta manera, el calendario contempla distintas fechas de arranque, en función de las particularidades de cada distrito.

Receso invernal y cierre del ciclo 2026

El calendario escolar también fija las fechas del receso invernal, que varían según la provincia. En la provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Santiago del Estero y Chaco, las vacaciones de invierno se extenderán desde el 20 al 31 de julio.

En cambio, en Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe, el receso invernal tendrá lugar entre el 6 y el 17 de julio. Por su parte, en Corrientes, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán, las vacaciones de invierno se desarrollarán del 13 al 24 de julio.

En cuanto a la finalización del ciclo lectivo, el cronograma también presenta diferencias entre jurisdicciones. En Formosa, las clases concluirán el 17 de diciembre. En tanto, en CABA, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán, el cierre del ciclo lectivo está previsto para el 18 de diciembre.

Por último, la provincia de Buenos Aires, Mendoza y Misiones finalizarán la cursada el 22 de diciembre, mientras que La Pampa será la última en concluir el ciclo lectivo 2026, con fecha establecida para el 23 de diciembre.