Polémica en redes: un joven de 14 años dejó el colegio para vender cursos y desató indignación

El discurso del adolescente no tardó en generar críticas por promover un mensajes con una perspectiva irreal y peligrosa sobre el éxito.

Un video viral generó fuerte debate en las redes sociales luego de que un adolescente de 14 años afirmara haber abandonado la escuela para dedicarse a vender cursos en línea. Sus declaraciones despertaron indignación por el tono despectivo hacia quienes trabajan en empleos tradicionales.

Dejó el colegio a los 14 para vender cursos y cuestionó los empleos tradicionales

En las imágenes, el joven se muestra en una playa de Cancún y lanzó frases que encendieron la polémica: “Dejé el colegio a los 14 años, y mirá dónde estoy: en las playas de Cancún y vos laburando en el empleo”. Incluso, se refirió a los trabajadores como “plebeyos”, asegurando que, mientras ellos cumplen horarios, él disfruta de una vida de lujos gracias a su emprendimiento.

Críticas para el adolescente que dejó el colegio para vender cursos

El discurso del adolescente no tardó en generar críticas. Usuarios de distintas plataformas advirtieron que este tipo de mensajes ofrecen una perspectiva irreal y peligrosa sobre el éxito y el abandono escolar, especialmente al ser difundidos entre jóvenes que atraviesan la etapa de formación educativa.

Especialistas en educación y psicología remarcan que, si bien los emprendimientos digitales son una oportunidad válida en la actualidad, no deben promoverse como sustituto de la escolaridad, ya que la educación sigue siendo clave para el desarrollo personal y profesional a largo plazo.

La viralización del caso abrió nuevamente el debate sobre el impacto de los influencers juveniles y el contenido motivacional en internet, donde muchas veces se privilegia la ostentación por sobre la responsabilidad y la formación.


