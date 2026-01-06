Video | Incendio en Puerto Patriada: casas destruidas y cientos de evacuados por el avance del fuego

Un gran incendio forestal se llevó a cabo este lunes en Puerto Patriada, en la provincia de Chubut. El fuego avanzó rápidamente y consumió al menos 10 casas. A su vez, unas 700 personas tuvieron que evacuarse para salvarse de las llamas.

Las cifras fueron oficializadas por el intendente de El Hoyo, César Salamín, quien también destacó que afortunadamente no se registraron heridos en medio de la evacuación.

En contacto con Diario Jornada, el jefe comunal detalló que hubo un camino cortado por las llamas y Protección Civil debió abrir un corredor, el cual estuvo seguro recién en horas de la madrugada para terminar de retirar a las personas que habían quedado varadas.

«En el momento del incendio el punto turístico se encontraba repleto de visitantes», detallaron desde Splif El Bolsón. quienes se sumaron a colaborar en conjunto con brigadistas de Bariloche, Neuquén y otros puntos de la región. Además, revelaron que el fuego ya afectó más de mil hectáreas.

El Servicio Provincial de Lucha contra los Incendios Forestales de Chubut informó que durante este lunes trabajaron más de 100 combatienes en línea y media docena de medios aéreos.

«Lamentamos profundamente las pérdidas ocasionadas por este incendio, que impacta en nuestro entorno natural y en vecinos de la zona», indicaron por su parte desde bomberos voluntarios de El Hoyo.

El cuerpo de voluntarios se encuentra operando en el sector del Lago Epuyén, con tareas de prevención y protección en Rincón de Lobos.

Desde el medio local Infochucao publicaron que, en horas de la tarde de este martes, la columna de humo cubre casi toda la panorámica.

El humo del incendio en Puerto Patriada llegó al Alto Valle

La conmoción por el incendio en Puerto Patriada empieza a dejar registros en el Alto Valle. Bomberos voluntarios de Plottier confirmaron que el humo ya llegó a la región por culpa del viento.

«Se comunica a toda la población que el humo que se percibe en el ámbito de Plotier y alrededores es por los incendios en la provincia de Chubut», precisaron.

«La presencia de humo es consecuencia de los incendios forestales que afectan a la provincia de Chubut y del viento predominante, que transporta el humo hacia este sector, provocando que se observe de manera intensa y espesa», informaron desde la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo.