CALF expande sus salas velatorias en Neuquén: inauguró una y abrirá otra la próxima semana

La cooperativa CALF inauguró este viernes una nueva sala velatoria en el oeste de la ciudad de Neuquén y adelantó que la próxima semana pondrá en funcionamiento otra en el barrio Valentina Sur. El plan de expansión busca dar respuesta al crecimiento de la capital y descomprimir la demanda en un sector que, según la entidad, concentra la mitad de los servicios fúnebres.

La nueva sala, que ya se encuentra en funcionamiento, está ubicada en la calle República de Italia 3979. Según el gerente del área de Sepelios, Rubén Domínguez, la inversión era «muy necesaria» para complementar la sala existente sobre calle Godoy.

Domínguez explicó que el sector oeste de la ciudad «cuenta con el 50 por ciento de los servicios que se efectúan», lo que justificó la necesidad de la nueva instalación para que los vecinos «no tengan que recorrer grandes distancias ante la pérdida de un ser querido».

Asimismo, las autoridades de la cooperativa confirmaron que la próxima semana se habilitará un nuevo espacio en la intersección de las calles Soldado Águila y Catán Lil, en Valentina Sur.

Estos nuevos puntos se suman a las salas que la cooperativa ya posee en Bahía Blanca 546, Godoy 522 y en el Parque Industrial. El servicio de sepelios de CALF cubre actualmente a más de 86.000 asociados en Neuquén y localidades vecinas de Río Negro.