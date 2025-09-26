YPF realizó un plan de salud dental en Sierra Grande y donó equipamiento al hospital

Casi 900 adolescentes de Sierra Grande recibieron atención odontológica y el hospital local sumó nuevo equipamiento como parte de un programa de salud impulsado por la empresa YPF en la localidad. La iniciativa, según la compañía, se enmarca en el acompañamiento a la comunidad ante el crecimiento proyectado por los futuros proyectos energéticos en la zona.

Durante cuatro jornadas, una decena de profesionales, junto a estudiantes y docentes de la carrera de odontología de la Universidad Nacional de Río Negro, realizaron controles preventivos, talleres educativos y entregaron kits de higiene a jóvenes de entre 15 y 19 años.

La acción se originó a partir de un diagnóstico que reveló que la mayoría de los jóvenes no accede a controles odontológicos regulares. Además de la atención, se relevaron indicadores epidemiológicos que permitirán orientar futuras políticas públicas de salud.

Como parte del plan, YPF también entregó al hospital de Sierra Grande equipamiento clave para el diagnóstico, que incluye un equipo de radiología dental, un revelador de radiografías y elementos de protección, mejorando la infraestructura sanitaria de la ciudad.

Desde la empresa vincularon estas acciones con el desarrollo previsto para la región a partir del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y el futuro proyecto de Gas Natural Licuado (GNL), que tendrá su epicentro en la zona de influencia de Sierra Grande. El objetivo, señalaron, es fortalecer las capacidades locales en áreas estratégicas como salud y educación.