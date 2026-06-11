CALF más allá de la energía: el trabajo social que llega a la comunidad de Neuquén

Cuando se habla de la Cooperativa CALF la mayoría de los neuquinos la asocia de manera inmediata con el servicio eléctrico. Sin embargo, detrás de esa función existe una amplia red de programas y servicios que apuntan a la salud, la capacitación laboral, la asistencia social y el contacto directo con los vecinos.

Desde la Secretaría Institucional de la cooperativa destacan que el trabajo social se sostiene sobre tres pilares: el servicio de sepelios, las capacitaciones y el área de salud comunitaria, a los que en los últimos años se sumaron nuevas herramientas de vinculación territorial para acercar la cooperativa a distintos puntos de la ciudad.

Uno de los servicios más tradicionales, el de sepelios, cumplirá 50 años en 2027. «Es el servicio más conocido, quizás el más clásico, y es el que lamentablemente todos tenemos que apelar en algún momento», expresó la secretaria Institucional Agustina Creide.

La encargada del área destacó que la intención de la cooperativa es brindar una alternativa accesible frente a los costos que implica este tipo de servicios y además, acompañar de la mejor manera en estos momentos difíciles. La cobertura ha sido indispensable para muchos durante años, por lo que su demanda causo su extensión a localidades como Centenario, Vista Alegre, Senillosa, San Patricio del Chañar y Fernández Oro.

Otro de los pilares del área social es el sector de capacitaciones, que comenzó hace más de cuatro décadas con cursos vinculados a la energía y hoy busca ampliar su oferta hacia nuevas áreas. La cooperativa ofrece cursos gratuitos orientados a la formación laboral. La propuesta comenzó vinculada al sector energético, con especializaciones en electricidad domiciliaria e industrial, y hoy busca expandirse hacia áreas como gastronomía, tecnología y turismo.

«El fin más importante de este sector es que si vos no tenés trabajo, pases por la capacitación y el día de mañana rápidamente puedas conseguir un oficio, un trabajo y salir adelante», sostuvo Creide.

El crecimiento de la demanda llevó a que este año el sector estrenara un edificio propio, donde se concentran las aulas, la administración y los espacios de formación. «La idea es ver la demanda en el mercado y capacitar en aquello que realmente necesita la ciudad. Nuestra idea es que salgan y tengan trabajo», remarcó.

En materia de salud, uno de los programas más visibles es el vacunatorio móvil, que trabaja en conjunto con el sistema provincial de salud para acercar vacunas del calendario oficial a distintos sectores de la comunidad.

«El vacunatorio móvil llega a todos lados», afirmó la secretaria institucional. El servicio participa en ferias, actividades barriales, instituciones públicas y privadas, además de operativos en la meseta y otros sectores de difícil acceso. La iniciativa funciona de manera gratuita y no exige ser asociado de CALF. Además, las dosis aplicadas quedan registradas en el sistema sanitario provincial, del mismo modo que si hubieran sido colocadas en un hospital o centro de salud.

A estos programas se suman capacitaciones en primeros auxilios y acciones vinculadas a primeros auxilios, como la entrega de desfibriladores externos automáticos a instituciones de la ciudad.

En los últimos meses, además, la cooperativa creó el área de Vinculación Territorial, destinada a fortalecer la presencia en los barrios y facilitar el acceso a distintos servicios. Dentro de este esquema funciona la oficina móvil, una herramienta que permite realizar consultas y trámites sin necesidad de trasladarse hasta las sedes centrales.

«Es tratar de llevar la cooperativa a otros puntos de la ciudad y hacerle más fácil el acceso a la gente«, resumió Creide. Desde su rol, asegura que el trabajo de la Secretaría Institucional representa la faceta más cercana y humana de la cooperativa. «Siempre tratamos de que la persona que viene acá se vaya contenida de alguna forma», manifestó.

«Nuestro pilar es el cooperativismo. La idea es estar a disposición de la cooperativa y de la comunidad». Esa visión, sostuvo, atraviesa todas las áreas sociales de CALF: desde el acompañamiento en momentos difíciles a través del servicio de sepelios, hasta la capacitación laboral, la promoción de la salud y la presencia permanente en los barrios. «Siempre vamos a tratar de buscar la vuelta para ayudarte a resolver el problema», concluyó.