Nuevo récord de donación de órganos en Argentina: cuántos donantes tuvo Neuquén y Río Negro

Mayo alcanzó un nuevo récord histórico para el sistema de procuración argentino. Fueron 109 procesos de donación de órganos realizados durante este mes, superando al mismo del año pasado que solo tuvo 96 donantes. Neuquén y Río Negro estuvieron entre las jurisdicciones destacadas.

Gracias a los procesos de donación concretados durante el último mes, 228 pacientes en lista de espera pudieron acceder a un trasplante. En total se realizaron 150 trasplantes renales, 48 hepáticos, 19 cardíacos, 5 renopancreáticos, 4 pulmonares y 2 hepatorrenales. También 139 personas recibieron un trasplante de córneas.

Las jurisdicciones en donde se realizaron estos procesos fueron Buenos Aires, Santa Fe, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Entre Ríos, Neuquén, Santiago del Estero, San Juan, Río Negro, Jujuy, Misiones, Formosa y San Luis.

Los hospitales que realizaron la mayor cantidad de procesos de donación en mayo fueron el Hospital Nacional Bicentenario Esteban Echeverría, con 11 donantes, el Hospital Ángel Cruz Padilla de Tucumán y el Hospital José María Cullen de Santa Fe con 5 donantes, el Hospital Escuela General San Martín de Corrientes, con 4 donantes y el Hospital Nuevo San Roque de Córdoba, el Hospital Castro Rendón de Neuquén y el Hospital Central de Mendoza, con 3 donantes.

Además, el ministerio de Salud de Río Negro confirmó que también hubo tres en la provincia. Uno en General Roca y dos en Bariloche.

La realización de cada trasplante es posible gracias a los donantes y a sus familias y al trabajo de los organismos provinciales de procuración pertenecientes al sistema sanitario argentino.

Los números dan cuenta de que la actividad de donación continúa mostrando una evolución positiva en nuestro país. Entre enero y mayo de 2026 se realizaron 415 procesos de donación de órganos, un 13,6 por ciento más que en el mismo período del año anterior.