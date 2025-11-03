Calf presentó su nueva oficina de atención al público en la sede central de Neuquén

El presidente de la Cooperativa Calf, Marcelo Severini, aseguró ayer que la remodelación de las oficinas centrales de la concesionaria eléctrica de la ciudad no traerá nuevos cargos a los usuarios, sino que se logró con recursos propios «asociados a reducir otros costos y reinvertirlos para prestar mejores servicios».

En diálogo con Diario RÍO NEGRO precisó que la remodelación de la oficina central de la cooperativa involucró unos 200 millones de pesos.

El objetivo de la mejora edilicia en la tradicional esquina administrativa central de Bahía Blanca y Mitre fue buscar una mejor prestación a los usuarios y mejores condiciones para los empleados, que ganaron en espacios más iluminados, espaciosos y saludables para el trabajo, con un sector de refrigerio y nuevos sanitarios.

Severini destacó lo que en el corte de cintas enfatizaron los subgerentes de atención al usuario y el subgerente de cobranzas, conexiones y nuevas tecnologías, Diego González y Nicolás Autiero: la cooperativa incrementó con distintas alternativas la atención virtual y de autogestión para que los frentistas no tengan que acudir en forma presencial a realizar trámites a la sede cooperativa.

Sin embargo, ante la demanda de consulta presencial por parte de los usuarios, se remodeló un lugar para ganar en comodidad para el usuario.

Severini agregó que se instaló en el edificio un kit solar de generación fotovoltaica, a través de Calf Renovable, para la transición energética y autogeneración. «Se busca disminuir el impacto climático y tenemos hoy por primera vez en un edificio de la cooperativa, lo que probamos instalar con otras instituciones intermedias y particulares», dijo Severini.

Los anuncios

En la reapertura de las oficinas de Bahía Blanca y Mitre, González y Autiero indicaron que desde que cerró la atención presencial para la obra, siguió la prestación a los usuarios a través de turnos en otras sedes y de alternativas virtuales superaron en más de un 60% las solicitudes de altas de servicios, por ejemplo.

Se anunció que CALF Fibra -el servicio de internet- tendrá una oficina de atención en la flamante sede central de la cooperativa.

Indicaron que en estos meses en los que el edificio estaba en obra, se reforzaron las herramientas digitales y se modernizó la atención de los usuarios. Los subgerentes detallaron que las conversaciones a través de la herramienta IA superaron el 425% más en la línea de Whatsapp «lumi», con 10.000 conversaciones mensuales y un total hubo 780 trámites que se hicieron por estas vías, desde julio hasta octubre.

Con el corte de cintas de la remodelación se informó de la puesta en funcionamiento de 2 totems o terminales de autoservicio que operarán las 24 horas para atender todas las demandas de facturación de los usuarios. «Será a través del código QR y se enviará la factura por mail, para cumplir con la eliminación del papel que se nos pide por concesión», dijo Autiero.