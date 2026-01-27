Calor intenso y tiempo inestable: cómo estará el miércoles en Neuquén y Río Negro

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipó un miércoles marcado por el calor en gran parte de Neuquén y Río Negro, con ascenso de las temperaturas, períodos de inestabilidad y la posibilidad de tormentas en distintas zonas de la región.

Neuquén y Río Negro se preparan para un miércoles sofocante e inestable

Los valles, la meseta y la costa seguirán atravesando jornadas calurosas, mientras que en los próximos días el calor también se intensificará en la cordillera, con formación de tormentas y probabilidad de lluvias y chaparrones.

Según el pronóstico, el viernes será una de las jornadas más sofocantes, con altas temperaturas y tormentas aisladas, y el fin de semana se mantendrá el ambiente cálido e inestable. Recién a comienzos de febrero se espera el ingreso de un frente frío que traerá alivio, acompañado de lluvias y nevadas en la zona de montaña en toda la región cordillerana.

Para este miércoles, las condiciones variarán según la zona. En el norte neuquino el cielo estará mayormente despejado y la temperatura máxima alcanzará los 31 grados. En el centro de la provincia de Neuquén se prevé un cielo parcialmente nublado, con una máxima de 33 grados.

En la zona cordillerana se esperan posibles tormentas, con una temperatura máxima cercana a los 26 grados. En el sur de Río Negro el cielo estará cubierto y la máxima rondará los 27 grados.

El Alto Valle de Río Negro y Neuquén será una de las regiones más afectadas por el calor, con cielo mayormente despejado y una temperatura máxima que podría llegar a los 37 grados. En la zona de la costa, el tiempo se presentará inestable, con una máxima de 38 grados.

De esta manera, la AIC recomienda tomar precauciones ante las altas temperaturas, mantenerse hidratado y estar atentos a los informes meteorológicos ante la posible formación de tormentas durante las próximas jornadas.