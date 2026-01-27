El incendio de Los Alerces que cruzó dos lagos en pocas horas ya avanzó 40 kilómetros

El incendio que se originó en la zona norte del Lago Menéndez, en el parque nacional Los Alerces, el 9 de diciembre pasado permanece a 650 metros de Bahía Rosales. Sin embargo, las autoridades consideran que aun no es necesaria la evacuación.

«Ahora el fuego es una amenaza directa para Bahía Rosales. Si bien no hay muchas viviendas, es una zona de uso público«, sintetizó Ariel Amthauer, director de Incendios de Parques Nacionales.

Hasta ahora, el incendio saltó dos lagos (Menéndez y Rivadavia) y recorrió una distancia larguísima en kilómetros. «El avance desde el Menéndez hasta el Rivadavia fue impresionante en solo 6 horas. Cuando el incendio toma semejante magnitud por el tamaño del bosque libera mucha energía y si hay viento dominante, agrava la situación. Por eso, llegó detrás de Cholila», sintetizó Ariel Amthauer, director de Incendios de Parques Nacionales.

Reconoció que la situación es compleja: «Los días no acompañan para nada con respecto a la meteorología: el calor y el viento, sumado a que no hay reserva de agua para este verano. Chubut es la provincia más crítica en cuanto al déficit de precipitaciones«.

Los pobladores de Cholila se sienten amenazados por varios frentes. Foto: gentileza

Recordó también que el centro de esquí La Hoya, en Esquel, no logró sostener la temporada invernal ante la falta de nieve. «Todo eso ya nos marcaba una situación crítica para transitar el verano. Se registraron tres precipitaciones insignificantes en enero, del orden de 1 a 5 milímetros, que no sirvieron para aplacar el fuego. Esto se evapora antes de tocar el suelo», dijo Amthauer.

Señaló que con el viento, el incendio avanza a través de focos secundarios y por las pendientes. ¿Cuánto avanzó desde que se desató? Amthauer aseguró que «el valor exacto se conocerá meses después de finalizado el incendio aunque se hace una lectura de las imágenes satelitales y de los drones que se complementa con información que aporta la gente en el campo». Sin embargo, dijo que estiman que, hasta ahora, dentro del parque nacional Los Alerces, con la propagación a Villa Lago Rivadavia y la amenaza a Cholia, son más de 10 mil hectáreas.

Dijo que, solo para el incendio de Los Alerces, cuentan con nueve medios aéreos, entre el avión observador, el helicóptero con helibalde y los aviones hidrantes. «Sin embargo, hay días en que podemos volar desde temprano como ayer y hoy. Pero ahora, ya se está nublando y el humo dificulta las operaciones. Es dinámica pura. Hay que aprovechar las oportunidades de trabajo», describió. Mencionó que este martes, debieron «replegar a 40 personas en el brazo norte del río Futalaufquen porque no había condiciones de seguridad. Es una zona de quebrada pronunciada».

Los pobladores se organizan en Villa Lago Rivadavia. Foto: gentileza

«El fuego hizo un recorrido de 40 kilómetros»

«El fuego nos pasó por el otro lado de la ruta. Ahora se dirige en dirección al arroyo Centinela. El fuego va para arriba como camino a Esquel. No quiere decir que no pueda retroceder». Así lo planteó Alejandro Álvarez, propietario del complejo turístico Bahía Rosales.

Lamentó que, hasta el 4 de enero, habían recibido gran cantidad de turistas que, «al asustarse con los incendios, decidieron irse». «Algunos quedaron y hoy, incluso tenemos alojados brigadistas. Estamos operativos y contamos con equipamiento ante cualquier eventualidad. El fuego pasó a 2.000 metros. El miedo era que, con las explosiones, tirara pavesas y fuera prendiendo en otros lugares», dijo.

Advirtió que hoy, el fuego avanza hacia Esquel. «Hay preocupación allá porque si el viento continúa podría llegar», manifestó y agregó: «Nunca imaginé que el fuego bajaría del Menéndez al Rivadavia y Verde. Según me comentó algún guardaparques, hizo un recorrido de 40 kilómetros. Es increíble».

Los pobladores se organizan en Villa Lago Rivadavia. Foto: gentileza

«El foco original era mínimo»

Daniel Nataine, un poblador de Villa Lago Rivadavia, cuestionó que el foco que se inició en Lago Menéndez a comienzos de diciembre «era un foco mínimo a diferencia de lo que ocurrió en Puerto Patriada». «No fue intencional; se originó por un rayo. En Villa Lago Rivadavia seguimos de cerca el tema pese a que estábamos lejos, a 9 kilómetros del ingreso al parque nacional. Los pobladores pidieron a la intendencia que no se relajen», acotó este hombre que reside en Villa Lago Rivadavia donde viven 350 personas y el fuego destruyó una vivienda.

«Cuando informaron que el incendio ya estaba controlado -añadió-, las Brigadas de Chubut se ofrecieron a hacer un monitoreo del control de cenizas y, Parques les dijo que no era su jurisdicción. Sentimos que una institución como Parques que tiene responsabilidad de cuidar el patrimonio natural hizo todo lo contrario. Y ya se han quemado 14 mil hectáreas«.

El incendio avanzó en dirección al lago Verde, por el río Rivadavia hasta el lago del mismo nombre y desde ahí, se dividió en dos frentes: una franja avanzó hacia la costa oeste y otra, por el borde de la Ruta 71 que conecta Cholila con Esquel. Hoy hay riesgo de que uno de los focos se una con el fuego que corre desde Epuyén, por el paraje El Blanco.

Los pobladores se organizan en Villa Lago Rivadavia. Foto: gentileza

«En ese momento, los vecinos comenzamos a buscar información porque no nos notificaban oficialmente sobre el escenario que se nos venía. El fuego subió el cerro La Momia y llegó a las veranadas de muchas familias productoras de ganado vacuno. Ahora pasó al este con el riesgo de propagarse al cordón que divide Cholila y Esquel», fustigó Nataine.

En el último tiempo, explicó, los vecinos se han equipado con bombas y equipos «sabiendo que esto iba a pasar». También surgieron muchos brigadistas voluntarios: «No se quemaron más viviendas gracias a esta gente».

Ante el nuevo escenario, muchos brigadistas fueron trasladados a cercanías de Cholila. «Por eso, los vecinos nos organizamos porque hay muchos focos para contener. Pero además, vamos a pedir una investigación sumaria dentro de Parques Nacionales para que se proceda civil y penalmente. Queremos justicia y reparación para la gente que perdió sus bienes», concluyó.

Los pobladores de Cholila se preparan

Los pobladores de Cholila están alerta minuto a minuto desde los últimos días. No es para menos. Hay dos amenazas de incendios cercanas y todo depende de la dirección que tome el viento.

«El fuego que se produjo el 9 de diciembre viene de altura por el cerro Las Bayas en dirección a Esquel. Si cambia el viento, podríamos tenerlo a 3 kilómetros del casco urbano. El fuego que avanza de Patriada va en dirección a El Blanco», resumió Daiana Huala, una pobladora de Cholila.

Los pobladores de Cholila se sienten amenazados por varios frentes. Foto: gentileza

Aseguró que junto a varios docentes formaron brigadas para la compra de herramientas destinadas a los voluntarios y los brigadistas. Otro grupo se encarga de preparar las viandas.

«Hay un sequía terrible, los arroyos están secos. Entre los vecinos estamos colaborando para hacer reservorios en las casas más amenazadas que son alrededor de 20. Vamos mojando los suelos», confió. También cuestionó la falta de información oficial del Municipio de Cholila. «Nos han dejado solos. Hay un abandono terrible. Por suerte, estamos los vecinos ayudando donde se necesita«, advirtió.