Calor primaveral en el Alto Valle: ¿qué pasa este sábado con el viento?

Mientras en la provincia de Neuquén se espera una alerta que combinará lluvias intensas y viento, en Río Negro se prevé un sábado más tranquilo y sin tantas alteraciones. El Servicio Meteorológico Nacional compartió el pronóstico para la región del Alto Valle y adelantó un clima primaveral, aunque también podría registrarse la llegada del viento. Mirá el detalle.

Según la información brindada por el organismo nacional, para el Alto Valle de Neuquén y Río Negro (Neuquén capital y Roca) se anticipa una temperatura máxima de 22°C y una mínima de 15°C. Estas condiciones térmicas permanecerán durante la segunda mitad del día, acompañadas por el incremento del viento.

El SMN indicó que será una jornada que se caracterizará por la presencia de viento. Las ráfagas se harán sentir con mayor intensidad a medida que avance la tarde y la noche en la región. A pesar de esto, el cielo se mantendrá despejado durante la segunda mitad del día.

El detalle del clima para este sábado

La velocidad del viento se mantendrá entre los 32 y 41 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 60 a 68 kilómetros por hora. La dirección predominante del viento será del sudoeste, incidiendo en toda la región durante la tarde y noche.

A pesar de la intensidad del viento, el cielo se presentará despejado durante lo que resta de la jornada en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro. La probabilidad de precipitaciones es nula, lo que garantiza la ausencia de lluvias.