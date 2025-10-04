Sábado de alerta para Neuquén: las horas más complicadas por la lluvia y el viento, ¿qué pasa con Río Negro?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó sus alertas amarillas para este sábado 4 de octubre que tendrán impacto principalmente en la provincia de Neuquén. Informó que se espera una jornada de lluvias intensas y viento con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h. ¿Qué pasa con Río Negro?

El organismo informó que las áreas bajo alerta serán afectadas por «lluvias de variada intensidad, algunas puntualmente fuertes». Detalló que se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm en 24 hs, pudiendo ser superados de manera puntual. «No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve en las zonas más altas», agregó.

En cuanto a la alerta por viento, señaló que «el área será afectada por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h«.

Las horas más complicadas para Neuquén: qué pasa con Río Negro

Si bien el viernes por la noche habían informado que Río Negro también estaría bajo alerta, el organismo renovó el anuncio durante las primeras horas de este sábado y comunicó que las condiciones persistirán sólo para la provincia de Neuquén.

De acuerdo al pronóstico las zonas bajo alerta serán: Loncopué, Picunches, Ñorquín, Añelo, Pehuenches, Chos Malal, Minas, Huiliches, Lácar, Aluminé, Collón Curá y Zapala.

Respecto a las horas más complicadas precisó que la lluvia tendrá mayor impacto en la franja horaria del mediodía y hasta la noche inclusive; en tanto por el viento, este tomará más intensidad en la franja horaria de la tarde y alcanzará a toda la región centro de la provincia de Neuquén.