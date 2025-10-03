Extienden la alerta por viento en Neuquén y Río Negro: ráfagas de hasta 90 km/h en el Alto Valle este sábado

Los habitantes del Alto Valle de Neuquén y Río Negro se preparan para una jornada donde el viento será protagonista. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla desde el viernes y hasta el sábado inclusive. Este 4 de octubre las ráfagas podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora en Neuquén, Roca y Regina.

«El área será afectada por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h», señala el SMN para el Alto Valle de Neuquén y Río Negro.

Viento y nubes en el Alto Valle de Neuquén y Río Negro: cómo estará este sábado

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado la región del Alto Valle de Neuquén y Río Negro (Neuquén capital y Roca) registrará una temperatura máxima de 23°C. La mínima, por su parte, se establecerá en los 14°C. Estas condiciones marcarán el pulso de la jornada.

El viento será un factor dominante a lo largo del día, con velocidades sostenidas entre 32 y 41 Km/h. Las ráfagas, provenientes del Oeste, podrían alcanzar entre 60 y 90 Km/h, con mayor intensidad en la primera parte del día.

Respecto al estado del cielo, el SMN indica que se presentará parcialmente nublado a lo largo de este sábado en el Alto Valle. La probabilidad de precipitaciones es muy baja, estimada entre 0 y 10%. Así, la jornada transcurrirá mayormente seca.

Si bien la franja horaria más complicada se estima para la mañana, con las ráfagas de viento más intensas, la presencia de este fenómeno se extenderá. Se mantendrá una brisa constante desde el Oeste durante la tarde y noche.

Viento y temperaturas agradables para este sábado en el Alto Valle

En resumen, los residentes del Alto Valle de Neuquén y Río Negro (Neuquén capital y Roca) experimentarán un sábado ventoso y con cielo parcialmente cubierto. Las temperaturas serán agradables, pero el viento fuerte será el protagonista principal. Es fundamental mantenerse informado y tomar recaudos.

El SMN continuará monitoreando las condiciones, por lo que se recomienda a la población estar atenta a las actualizaciones. Planificar actividades al aire libre considerando la intensidad del viento es clave. La prudencia es siempre una buena aliada.