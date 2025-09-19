Cambios en el Garrahan: quién es el nuevo representante en el Consejo de Administración luego del rechazo al veto

El Ministerio de Salud oficializó un cambio en el Consejo de Administración del Hospital de Pediatría Garrahan. La cartera aceptó la renuncia de Roberto Agustín Dalmazzo y designó en su lugar a César Orlando Avellaneda. La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución N° 2603/2025.

Avellaneda asume en el Consejo del Garrahan en medio de la tensión política

En el texto se estableció: “Dase por aceptada, la renuncia presentada por el Contador Público Roberto Agustín Dalmazzo… a partir del 15 de septiembre de 2025″. Con este movimiento, Avellaneda se suma a Mariel Sánchez, Jorge Menehem y Oscar Pérez en el cuerpo de conducción del hospital.

El flamante representante no es un desconocido en el Garrahan. Durante los últimos años estuvo a cargo de la dirección de Enfermería, área desde la cual impulsó proyectos estratégicos. Según informó Infobae, una de sus últimas acciones fue la inauguración de la Residencia de Enfermería en Cuidados Críticos Neonatales.

Entonces, Avellaneda había destacado la calidad del equipo del centro pediátrico: “El Garrahan tiene uno de los mejores equipos del país en el cuidado crítico neonatal y ustedes tienen la posibilidad de aprovechar esta instancia de aprendizaje para luego replicar el conocimiento en otros servicios”.

Quién es César Avellaneda y qué proyectos llevó adelante

Además de su rol en la formación de enfermeros, Avellaneda participó en la creación de una aplicación orientada al autocuidado de adolescentes con diagnósticos complejos. El desarrollo fue distinguido en 2023 en el programa Transformar Salud.

El Senado definirá en octubre si el veto presidencial queda sin efecto. (AP Photo/Natacha Pisarenko)

“El reconocimiento consistió en una mención especial y un incentivo para desarrollar nuestra propuesta, que comenzó con una idea de enfermería y se fueron sumando personas de otras áreas, convirtiéndose en un trabajo interdisciplinario”, había explicado el profesional al recibir la distinción.

Ese proyecto, recordó, fue parte de las becas de investigación del hospital. En ese sentido, subrayó: “Esto sale de políticas de gestión públicas y hace al Garrahan aún más grande de lo que es”.

La salida de Roberto Dalmazzo tras el revés al veto de Javier Milei

La renuncia de Dalmazzo se dio luego de que la Cámara de Diputados rechazara el veto presidencial a la ley de emergencia pediátrica con 181 votos a favor, 60 en contra y una abstención.

Ese mismo día, trabajadores del Garrahan realizaron un paro de 24 horas y se movilizaron al Congreso. Reclamaron la aprobación definitiva de la norma que prevé un aumento presupuestario para pediatría y una recomposición salarial para especialistas.