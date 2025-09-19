El Senado aprobó un proyecto para aplicar cambios en el Código Penal y endurecer las condenas por siniestros viales

El Senado aprobó un proyecto que agrava condenas por siniestro viales tras revertir el veto de Javier Milei sobre los ATN

El Senado tras lograr revertir el veto de Javier Milei al reparto de los ATN, aprobó por unanimidad un proyecto de ley que modifica el Código Penal para endurecer las penas en casos de siniestros viales. La iniciativa ahora pasará a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

Una de las principales impulsoras del proyecto en la Cámara Alta fue la senadora Victoria Huala. La propuesta fue respaldada por los distintos bloques políticos, lo que permitió avanzar sin mayores objeciones.

El proyecto busca agravar las condenas en situaciones que involucran factores como el consumo de alcohol o drogas, el exceso de velocidad o la fuga del lugar del hecho.

Principales puntos del proyecto aprobado en el Senado

El proyecto tiene como objetivo elevar las penas de homicidio culposo por conducción de un vehículo con motor. La pena agravada pasaría de 4 a 8 años de prisión, con inhabilitación para conducir por el doble de tiempo de la condena.

Además incorpora nuevas circunstancias agravantes a las ya existentes (fuga, no socorrer a la víctima, estar bajo los efectos de estupefacientes o alcohol y múltiples víctimas fatales). Las nuevas agravantes incluyen:

Tener una alcoholemia mayor a cero.

Consumir medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir.

Exceder en un 30% la velocidad máxima permitida.

No estar habilitado para conducir el vehículo involucrado.

Manipular equipos móviles de comunicación mientras se conduce.

Cruzar las vías del tren sin tener el paso habilitado.

Se prevé una pena agravada de 5 a 12 años de prisión e inhabilitación especial por el doble de la condena si concurren tres o más de las circunstancias agravantes mencionadas.

Por último el proyecto también introduce cambios en el artículo que regula las lesiones culposas por conducción de un vehículo con motor, con un tipo agravado que contempla penas de 3 a 6 años de prisión e inhabilitación.