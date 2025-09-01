Camuzzi y la municipalidad de Roca lanzan el concurso fotográfico «El calor de lo nuestro»

La Municipalidad de Roca, a través de su Dirección de Cultura y Camuzzi, la mayor distribuidora de gas natural del país, lanzan la convocatoria para participar del concurso fotográfico “El calor de lo nuestro”. El certamen premiará a las mejores fotografías de autoría propia, tomadas por profesionales o aficionados locales, que reflejen la temática propuesta.

Podrán participar personas oriundas o con domicilio en la ciudad de Roca. Quienes estén interesados deben aplicar a través del siguiente formulario online //forms.gle/ZFRxPBaegiehyrDF7 durante el mes de septiembre (del 1/9 al 1/10 inclusive). El lanzamiento del certamen se da en el marco del aniversario de la ciudad .

La consigna “El calor de lo nuestro” inspira a participar con fotos cálidas, familiares, estacionales (por ejemplo: hogares en invierno), cocinas encendidas, miradas amorosas o cualquier escena que transmita contención, abrigo y afecto, reforzando valores como la cercanía y lo autóctono. Puede transmitir el calor como símbolo de hogar, de raíces, de pertenencia así como también abarcar desde platos tradicionales hasta reuniones familiares, fogones comunitarios o calefacción en invierno.



Se podrá aplicar en las siguientes categorías:

Categoría “Talento emergente Jr.” – De 13 a 18 años

Categoría “Fotógrafos emergentes” – +18 años

Asimismo, cabe destacar que se admitirán hasta tres obras por participante. Una vez finalizada la etapa de convocatoria, un jurado conformado por expertos en la temática seleccionará los ganadores, los cuales serán anunciados en la Feria del Libro que se realizará en Roca y a través de las redes sociales de la municipalidad.

El jurado seleccionará las fotografías ganadoras considerando criterios tales como: composición, búsqueda creativa, originalidad de la propuesta, técnica, narrativa visual, mensaje y fuerza expresiva de la imagen. Además, tal como se ha mencionado, se considerará la coherencia con la consigna del concurso.

Cada categoría del certamen tendrá un ganador y una mención especial. Entre los premios se encuentran copias impresas y/o cuadros personalizados enmarcados de las fotografías ganadoras, cámaras profesionales y exposición de las obras en la Feria del Libro de Roca, brindando a los autores la oportunidad de presentar su trabajo ante la comunidad y otros referentes del ámbito cultural.

“Este concurso es un proyecto junto a la Municipalidad de Roca, que busca dar visibilidad a la riqueza artística y cultural del municipio”, expresa Rodrigo Espinosa, Director de Relaciones Institucionales de Camuzzi. “Nos permite descubrir valiosas historias detrás de cada imagen, la idiosincrasia de nuestro país”, agrega.

Bases y condiciones: www.generalroca.gob.ar