Cannabis medicinal en Roca: firman un convenio para brindar terapias y alivio a la comunidad

Adanil y Evolución Verde llegaron a un acuerdo para trabajar en conjunto con pacientes. Foto: Alejandro Carnevale.

La terapia con cannabis medicinal dio un paso sustancial este martes en Roca con la firma de un convenio de colaboración entre dos instituciones de la ciudad que abordan la salud y la calidad de vida de las personas.

La asociación civil de cannabis medicinal “Evolución Verde” se unió al centro de rehabilitación integral Adanil, que atiende a unas 150 personas por día, para trabajar en el bienestar de los pacientes y usuarios de salud de la región.

Perla Peralta, presidenta de Evolución Verde y José Luis Lucero, director de Adanil –dependiente del Ministerio de Salud de Río Negro– rubricaron el acuerdo con la firma del importante convenio que busca el desarrollo conjunto de proyectos académicos, científicos y de salud de la comunidad, vinculados a esta terapia.

Fotos: Alejandro Carnevale.

El acuerdo establece un marco de trabajo colaborativo y no tiene fines de lucro. Tendrá una duración de dos años y durante ese período buscan sentar bases sólidas para el desarrollo de iniciativas que fortalezcan la salud pública y el acceso seguro a la terapia.

Cannabis medicinal: una apuesta con historia en Roca

“A mediados de 2024, empezamos a crear este proyecto. Tuvimos reuniones con Adanil y se empezó a trabajar en este convenio”, explicó Perla Peralta a Diario RÍO NEGRO.

Desde hace años, «Evolución Verde» está comprometida con la investigación, capacitación y la promoción del uso terapéutico del cannabis y se dedican a acompañar a familias y pacientes en este tipo de terapias.

Fotos: Alejandro Carnevale.

“Sabemos que el cannabis medicinal es una gran herramienta para patologías del dolor e inflamatorias. Entonces, qué mejor que hacerlo de la mano de Adanil con profesionales que puedan llevar el seguimiento terapéutico y llevarle alivio a la comunidad”. Perla Peralta, referente de la asociación civil Evolución Verde.

En tanto, Adanil es un centro de rehabilitación integral donde se tratan las patologías más severas y agudas de la comunidad y para la organización dedicada al cannabis, era importante unir trabajos y esfuerzos.

Desde el Área Programa Adanil, este convenio les permitirá consolidarse como centro provincial de referencia en rehabilitación y acompañamiento de personas con discapacidades.

Fotos: Alejandro Carnevale.

“Nuestro primer objetivo es informar, asesorar sobre qué es el cannabis medicinal, pero además generar un espacio donde la gente pueda acceder a esta terapia porque tiene un gran potencial terapéutico. No hay que dejarla para lo último, sino ponerla en primera instancia”, sentenció Peralta y agregó que la responsabilidad y la evidencia científica son pilares del proyecto.

Cannabis medicinal: cuatro principales acciones

Entre las acciones que llevarán a cabo a partir de este convenio de colaboración se destacan cuatro:

La entrega de pomadas tópicas de cannabis medicinal en diferentes formulaciones, para su utilización en programas de salud coordinados

La realización de talleres y capacitaciones sobre el uso responsable y terapéutico del cannabis para profesionales de la salud, pacientes y la comunidad en general.

El seguimiento y acompañamiento clínico de las personas beneficiarias de esta terapia a cargo del equipo interdisciplinario de Adanil.

La generación de informes y evaluaciones conjuntas que permitan optimizar resultados.





Cannabis medicinal: una Ley regula su uso en Argentina

La planta de cannabis y sus componentes, como el THC y el CBD, se utilizan para tratar o aliviar síntomas de diversas enfermedades como nauseas y vómitos inducidos por quimioterapia, dolor crónico, trastornos neurológicos, entre otros. En la actualidad, se investiga su potencial terapéutico en diversas condiciones de salud.

Fotos: Alejandro Carnevale.

En Argentina, existe la Ley 27.350 que regula el uso medicinal del cannabis y tiene como objetivos principales la investigación, la promoción de la conciencia pública, la asistencia a pacientes y el desarrollo de alternativas terapéuticas.

Esta norma fomenta la investigación científica y la capacitación de profesionales de la salud en el uso medicinal del cannabis.