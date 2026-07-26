Río Negro suspende las clases en la cordillera por el temporal de nieve: cortes preventivos de calles en Bariloche
Las intensas nevadas y la acumulación de hielo paralizan la circulación en la ciudad cordillerana. La Municipalidad interrumpió el tránsito en esquinas clave y desplegó controles en el acceso al centro de esquí. Además, la provincia confirmó la suspensión de clases para este lunes en cinco localidades de la zona.
El avance de un intenso temporal de nieve mantiene bajo alerta a Bariloche y sus alrededores. Las persistentes precipitaciones congelaron las calzadas en distintos barrios de la ciudad y obligaron a las autoridades locales a activar un amplio operativo de emergencia para frenar los accidentes de tránsito y garantizar la seguridad de vecinos y turistas.
Ante el empeoramiento del clima y la imposibilidad de garantizar un traslado seguro para el transporte escolar, el Gobierno provincial confirmó la suspensión total de las clases para este lunes 27 de julio, en la previa al regreso del receso invernal, en cinco localidades cercanas: Villa Llanquín, Pilcaniyeu, Pichileufu, Corralito y Ñirihuau. En tanto, la decisión para las escuelas de Bariloche y Dina Huapi se anunciará oficialmente a las 17:00.
Las calles cortadas en Bariloche por acumulación de nieve: el mapa de los cortes
Personal de Protección Civil y de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte montó retenes y cortes preventivos de tránsito en las arterias con mayor pendiente o presencia de hielo. La restricción es dinámica y no se descartan nuevas interrupciones con el correr de las horas.
Los sectores cerrados al tránsito en la planta urbana son:
- Quaglia y Elflein
- Rolando y Elflein
- John O’Connor y Elflein
- Segunda Sombra y Nueva Constitución
- Lanín y Pasaje Gutiérrez
- Diagonal Gutiérrez y Pasaje Gutiérrez
- Beschtedt y La Paz
Desde la Municipalidad solicitaron extremar los cuidados, evitar salir a la vía pública de no ser estrictamente necesario y circular únicamente si el vehículo cuenta con cadenas para nieve correctamente colocadas.
Exigen uso obligatorio de cadenas para subir al cerro Catedral
El camino de acceso al cerro Catedral presenta condiciones extremadamente complejas por la acumulación de nieve. La Municipalidad de San Carlos de Bariloche dispuso controles fijos en la traza y advirtió que el ascenso está permitido únicamente con cadenas colocadas.
Los agentes de tránsito verifican que ningún vehículo intente subir sin el equipamiento invernal correspondiente. Para quienes deban transitar hacia la base, las autoridades recomiendan:
- Reducir drásticamente la velocidad y evitar maniobras o frenadas bruscas.
- Duplicar la distancia de seguridad con el vehículo que antecede.
- Verificar el estado del vehículo y contar con pala, abrigo y elementos de seguridad antes de emprender el viaje.
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