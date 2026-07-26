Río Negro suspende las clases en la cordillera por el temporal de nieve: cortes preventivos de calles en Bariloche

La nieve regresó a Bariloche para coronar la semana más visitada por los turistas. Foto: Chino Leiva

El avance de un intenso temporal de nieve mantiene bajo alerta a Bariloche y sus alrededores. Las persistentes precipitaciones congelaron las calzadas en distintos barrios de la ciudad y obligaron a las autoridades locales a activar un amplio operativo de emergencia para frenar los accidentes de tránsito y garantizar la seguridad de vecinos y turistas.

Ante el empeoramiento del clima y la imposibilidad de garantizar un traslado seguro para el transporte escolar, el Gobierno provincial confirmó la suspensión total de las clases para este lunes 27 de julio, en la previa al regreso del receso invernal, en cinco localidades cercanas: Villa Llanquín, Pilcaniyeu, Pichileufu, Corralito y Ñirihuau. En tanto, la decisión para las escuelas de Bariloche y Dina Huapi se anunciará oficialmente a las 17:00.

Las calles cortadas en Bariloche por acumulación de nieve: el mapa de los cortes

Personal de Protección Civil y de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte montó retenes y cortes preventivos de tránsito en las arterias con mayor pendiente o presencia de hielo. La restricción es dinámica y no se descartan nuevas interrupciones con el correr de las horas.

Los sectores cerrados al tránsito en la planta urbana son:

Quaglia y Elflein

Rolando y Elflein

John O’Connor y Elflein

Segunda Sombra y Nueva Constitución

Lanín y Pasaje Gutiérrez

Diagonal Gutiérrez y Pasaje Gutiérrez

Beschtedt y La Paz

Desde la Municipalidad solicitaron extremar los cuidados, evitar salir a la vía pública de no ser estrictamente necesario y circular únicamente si el vehículo cuenta con cadenas para nieve correctamente colocadas.

Exigen uso obligatorio de cadenas para subir al cerro Catedral

El camino de acceso al cerro Catedral presenta condiciones extremadamente complejas por la acumulación de nieve. La Municipalidad de San Carlos de Bariloche dispuso controles fijos en la traza y advirtió que el ascenso está permitido únicamente con cadenas colocadas.

Los agentes de tránsito verifican que ningún vehículo intente subir sin el equipamiento invernal correspondiente. Para quienes deban transitar hacia la base, las autoridades recomiendan: