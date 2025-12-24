Caos en Ruta 7: un adelantamiento al límite provocó un choque múltiple y vuelco en Centenario, hay heridos

La noche del martes se transformó en una escena de terror a la altura del barrio La Comarca, en Centenario. Un presunto exceso de velocidad y una maniobra de sobrepaso fallida desencadenaron un siniestro que involucró a cuatro vehículos sobre Ruta 7, dejó dos heridos de consideración y obligó a un operativo de emergencia que paralizó el tránsito hacia Neuquén.

Según informó Centenario Digital, el hecho ocurrió cerca de las 23:30 cuando un Honda City, que volaba con sentido a la capital, impactó de lleno contra un Chevrolet Cruze gris. El choque inició una reacción en cadena incontrolable: los autos golpearon a un tercer vehículo (otro Cruze, color blanco) donde viajaba un hombre con su hijo hacia Villa Regina.

Caos en Ruta 7: cómo se encuentran los heridos

La violencia del impacto inicial hizo que el Cruze blanco quedara fuera de control. Un joven de Centenario, que circulaba en un Peugeot 208, no pudo evitar el obstáculo y chocó contra el auto que realizaba un trompo en medio de la calzada. El Honda City, origen del desastre, terminó volcado y destruido bloqueando ambos carriles.

El personal del SIEN y los Bomberos Voluntarios trabajaron a contrarreloj para asistir a los ocupantes del auto volcado. Los heridos más graves fueron trasladados al Hospital Castro Rendón:

El conductor del City: ingresó con fuertes traumatismos en la zona de la cadera .

ingresó con fuertes traumatismos en la zona de la . La acompañante: sufrió múltiples cortes en la espalda por el estallido de los cristales. Se supo que no llevaba puesto el cinturón de seguridad , lo que agravó sus lesiones durante el vuelco.

sufrió múltiples por el estallido de los cristales. Se supo que , lo que agravó sus lesiones durante el vuelco. El conductor de Regina: también fue hospitalizado tras sufrir un pico de presión por el shock del impacto.

«Elegimos la Ruta 7 pensando que era más segura que la 151 y nos chocaron igual», lamentó el hijo del conductor reginense mientras recibían asistencia.

Ruta liberada tras dos horas de operativo

Efectivos de la Comisaría Quinta y de Tránsito de Villa Obrera mantuvieron el flujo vehicular desviado por la colectora hasta la 1 de la madrugada. Tras las pericias accidentológicas, los bomberos despejaron la cinta asfáltica de vidrios, plásticos y fluidos combustibles para evitar nuevos incidentes.

Se espera un nuevo parte médico desde el hospital regional para conocer la evolución de los jóvenes heridos, en una noche que volvió a poner bajo la lupa la peligrosidad de las maniobras de adelantamiento en el corredor que une Centenario con Neuquén.