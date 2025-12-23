Polémica: otro municipio de Neuquén decretó un aumento salarial para funcionarios y después lo vetó

Luego de la polémica en Junín de los Andes con una ordenanza que aumentaba el sueldo a funcionarios y que después fue vetada, el caso se volvió a replicar en Neuquén en un municipio gobernado por un partidario de Rolando Figueroa. El hecho ocurrió en Vista Alegre y el intendente José Asaad ya comunicó que frenará las subas salariales.

Según informó el municipio, el aumento de los haberes era del 25% a partir de lo establecido en la Ordenanza 1149/25.

Desde ATE alertaron a la Subsecretaría de Trabajo que iban a iniciar medidas de fuerza por «aumento desmedido para funcionarios, intendente, concejales a espalda de los trabajadores y vecinos» de Vista Alegre.

En contacto con Diario RÍO NEGRO, el secretario general de ATE Vista Alegre, Ricardo Tabia, apuntó contra el aumento salarial a funcionarios en medio de las negociaciones por la parte remunitativa bonificable para los estatales, la cual aguardan que pase por el Consejo Deliberante para que sea ordenanza.

«También el sector de obras y servicios públicos vienen reclamando una bonificación que tampoco se ha discutido», resaltó.

El municipio de Vista Alegre vetó los aumentos a funcionarios

En un comunicado oficial, el intendente José Asaad (Comunidad) informó que frenaba las subas salariales del 25% para concejales, funcionarios y el propio jefe comunal.

«Se trata de otra decisión política que va en línea con el pedido de austeridad que sostiene la gestión del gobernador Rolando Figueroa», mencionó.

Asimismo, indicaron que esta medida busca «reforzar un mensaje de responsabilidad fiscal» y así «priorizar las demandas urgentes» de la comunidad.

El municipio de Vista Alegre manifestó que continúan con «una administración prudente de los recursos públicos» en medio de un «contexto económico que obliga a fijar prioridades».

En ese sentido, desde del Ejecutivo municipal definieron que los esfuerzos «deben estar puestos en dar respuesta a las obras y servicios que reclama la población» y que se debe postergar «la discusión salarial para un momento en el que las cuentas municipales lo permitan».

Qué pasó con el aumento para funcionarios en Junín de los Andes

La municipalidad de Junín de los Andes y el Concejo Deliberante habían difundido este lunes un comunicado de prensa unificado para explicar el por qué de los aumentos, tras considerar que «se han generado diversas interpretaciones públicas» sobre la ordenanza aprobada.

Allí, detallaron que «la medida aprobada corresponde a una recomposición de la planta política municipal, teniendo en cuenta los artículos de la Carta Orgánica Municipal, 35°, 37°, 47°, 76° y 104°, aclarando que los salarios se encontraban sin recomposiciones desde muchas gestiones de gobierno».

«Esta actualización fue posible luego del saneamiento de las cuentas municipales y responde a criterios de responsabilidad, función y formación profesional», sostiene el comunicado.

Según la grilla salarial difundida, el intendente Luis Madueño pasaría de un sueldo neto de 3,8 millones de pesos a uno de 6,2 millones, es decir, una suba del 64%.

El viceintendente tendría igual incremento y pasaría de 3 millones a 4,9 millones, mientras que los concejales serían los que percibirían la menor actualización. Pasarían de cobrar un salario neto de 2,3 millones a uno de 3,5 millones, un incremento del 51%.

«Consideramos necesario aclarar con información precisa y real», planteó el escrito.

El gobernador Rolando Figueroa brindó una entrevista con respecto a los aumentos en Junín de los Andes y apuntó directamente contra el intendente: «Se da un aumento en un contexto que no tiene nada que ver con lo que estamos propiciando. Un municipio que requiere todos los meses recursos para pagar sueldos».

«No sé si lo voy a ver, yo le voy a entregar las viviendas de los vecinos de Junín», sugirió ayer y consideró que lo de Madueño «fue un error. Está a tiempo de poder solucionarlo». Este lunes a la tarde, se confirmó que las subas salariales quedaron sin efecto.