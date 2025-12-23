Intensificarán los controles en Neuquén por Navidad y Año Nuevo en las Rutas 22 y 51: los horarios del operativo

Con motivo de las fiestas de fin de año se llevarán adelante controles en Neuquén. El Director Provincial de Seguridad Vial, Diego Alfonso, detalló los horarios y rutas donde se hará el operativo por Navidad y Año Nuevo.

Escuchá al Director Provincial de Seguridad Vial, Diego Alfonso, en RÍO NEGRO RADIO:

«Buscamos siempre prevenir que ocurran siniestros viales. Se aboca el recurso humano y material para atacar puntos críticos. Las zonas rojas en materia de seguridad vial», dijo Alfonso en diálogo con Ya es Tiempo.

Neuquén capital y Rutas 22 y 51: los controles en Navidad

El funcionario señaló que el jueves 25 de diciembre, entre las 2 y las 6 de la madrugada, se dispondrá de una unidad de respuesta inmediata y una ambulancia en la capital provincial. Se trabajará de manera coordinada con la Policía de Neuquén y el municipio. Estarán con equipos de alcoholímetro.

Sumó que también habrá un operativo entre las 18 y las 23 focalizados sobre la Ruta 51, para los que regresan del lago de Mari Menuco, y sobre la Ruta 22, a la altura de Arroyito, sobre todo pensando en los que vuelvan de Villa El Chocón.

Adelantó que el operativo se replicará de forma similar en Año Nuevo. «El alcohol y la velocidad son los peores enemigos de la conducción», expresó y remarcó que desde las autoridades siempre aconsejan «la figura del conductor designado»

Destacó que el fin de semana se realizó un operativo de alto impacto en Chos Malal y hubo cero alcoholemias positivas.

Piden circular con precaución en rutas de Neuquén durante las fiestas de fin de año

Desde el Gobierno de Neuquén pidieron respetar las indicaciones durante las fiestas. Señalaron que el Plan de Conectividad Vial se encuentra en una etapa de ejecución intensiva de pavimento y repavimentación. Por tal motivo, se solicita transitar con extrema precaución en las rutas provinciales 7, 17, 6, 26, 23, 46, 62, 63, 60, 43 y 54.

«Los conductores encontrarán sectores con desvíos habilitados, tareas de movimiento de suelo y presencia de maquinaria pesada», comunicaron.

Para consultas sobre el estado de transitabilidad en tiempo real o para reportar cualquier inconveniente en la calzada, la Dirección Provincial de Vialidad puso a disposición de la ciudadanía el número 2942 572138.