Caos y milagro en la Ruta 22: viajaba a Bahía Blanca, pero su auto se prendió fuego cerca de Choele Choel

En plena Ruta 22, cerca de Choele Choel, un auto comenzó a arder en llamas y su conductor se salvó de milagro. El siniestro ocurrió este martes y generó un enorme caos en la Ruta Nacional.

Incendio y caos en la Ruta 22: qué pasó

El siniestro se registró durante las primeras horas de esta mañana en el kilómetro 973 de la Ruta 22, cerca de Choele Choel. Según informaron desde Radio Municipal 96.5, el conductor viajaba con destino a Bahía Blanca.

Detallaron que las autoridades policiales y de bomberos arribaron al sitio luego de que se les advirtiera por un auto en llamas al costado de la Ruta 22. Cuando llegaron se encontraron con el propietario que había logrado salir por sus propios medios y justo antes de que el fuego se extendiera por todo el vehículo.

El hombre relató que iba desde Choele Choel a Bahía Blanca cuando comenzó a percibir olor a plástico quemado y humo en el habitáculo. Cuando detuvo la marcha sobre la banquina para verificar lo que sucedía, las llamas rápidamente se empezaron a propagar.

Desde el sitio informaron que solo se registraron daños materiales. Los Bomberos trabajaron intensamente para sofocar el fuego y señalaron que al parecer todo comenzó por una falla en el motor.