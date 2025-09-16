Martes de clima primaveral, pero con poco sol: ¿se acerca la lluvia al Alto Valle?

El clima primaveral llegó para instalarse al Alto Valle, al menos por unos días más. Sin embargo este martes el sol no será el gran protagonista, ya que se espera una jornada de cielo nublado, ¿será un anuncio anticipado del arribo de la lluvia?. Seguí acá el detalle del clima.

Las temperaturas cálidas se mantendrán esta semana, pero también aparecerán otros fenómenos que harán cambiar el rumbo del pronóstico donde habrá más presencia de nubes y una amenaza constante de posibles precipitaciones.

El clima de este martes en el Alto Valle: qué pasa con las lluvias

Según el pronóstico brindado por el Servicio Meteorológico Nacional, el panorama podría cambiar en las próximas horas. Este martes registrará temperaturas agradables, pero con un cielo parcialmente nublado.

La temperatura se mantendrá entre los 24°C y los 3°C, en tanto el viento se mantendrá de manera leve. Según el pronóstico, después de este martes se espera un cambio en las condiciones del tiempo.

Hacia el miércoles se prevé un día con un clima similar al de hoy, pero con la posibilidad de que las lluvias débiles y dispersas se hagan presentes a partir de la noche, con un aumento en la intensidad del viento.