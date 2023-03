«Capacitar a los nuevos municipales de Cipolletti», la propuesta de Aldo Mildemberg antes de las elecciones

A pocos días de las elecciones municipales los candidatos refuerzan la campaña electoral con múltiples propuestas cada una tiene como objetivo impulsar el desarrollo de la ciudad. El candidato del partido Primero Río Negro, Aldo Mildemberg, propone que el personal municipal ingrese por concursos y que cada persona que ingrese esté capacitada para desempeñar funciones en el área. Otras de sus propuestas, es eliminar la burocracia municipal y que los vecinos de Cipolletti puedan acceder a la vivienda propia.

El precandidato, Aldo Mildemberg expresó que actualmente en el municipio de Cipolletti cuenta con un excedente de personal y que muchos de ellos no están capacitado para ejercer funciones en el área que se encuentran. Explicó que “muchos ingresan por ser familiar de alguien conocido”.

Una de las propuesta del candidato de Primero Río Negro, tiene como objetivo realizar concursos para el personal que ingrese a trabajar a las áreas del municipio de Cipolletti. Manifestó que «ya no podrán entrar más personas que sean hijo, primo o amigo de. La idea es que la gente se prepare para lo que va a ingresar, hoy nos encontramos con gente en lugares que no tienen ni idea. Si hay faltante de personal en un área, lo va a determinar el secretario y se va hablar con recursos humanos. Vamos a tomarle el ingreso y después lo vamos a capacitar. No es solamente incorporar a una persona, sino capacitar para que pueda desarrollar una función. La persona tiene que demostrar que es apto, tienen que saber las leyes, ordenanzas, hoy vemos que en el municipio hay personas que no tienen el perfil para el área en que desempeñan tareas”.

Otra de las propuestas del candidato es la eliminación de la burocracia. El candidato manifestó que actualmente “en Cipolletti hay una burocracia impresionante, para cualquier trámite te hacen pasar por tres o cuatro escritorios para ver cuál es la deuda. Hay que unificar, no hay que extorsionar vecino hay que darle facilidades para que reglamente y esté al día. Los cipoleños son muy cumplidores, pero nosotros le ponemos trabas”.

También, reveló que muchas empresas elijen no venir a sentar bases en Cipolletti por la burocracia municipal. “La burocracia que tenemos en los trámites es terrible. Hoy usamos un sistema que es muy antiguo, en papel y se tarda mucho tiempo en resolver. Las empresas que vienen a invertir tardan un año en recibir la habilitación, y por lo tanto toman la decisión de irse a otras ciudades donde los tramites son más rápidos”, dijo.

En cuanto a la demanda de los loteos manifestó que hay mejorar el acceso a los terrenos. “Tenemos que mejorar los loteos que ya están en marcha, porque si nosotros ofrecemos mayor oferta, lo que se llama libre mercado, los precios bajan. Tenemos que parar con un gran comercio inmobiliario, tenemos que darle la posibilidad a la gente de acceder a la tierra, y ese acceso tiene que ser fácil. Nosotros proponemos que los puedan comprar por medio de corporativas o en forma individual, pero hay que buscar la forma de hacer accesibles los terrenos a la gente”, comunicó.

Aldo Mildemberg busca ser intendente de Cipolletti por el partido Primero Río Negro que parte de la alianza de Javier Milei, Libertad Avanza. Anteriormente fue funcionario municipal durante la gestión de Aníbal Tortoriello, desempeñando funciones como director de Seguridad Ciudadana, luego pasó a ser director de Fiscalizaciones.