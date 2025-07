Carlos, el cuidador de Máxima: la fiscalía actualizó la búsqueda en Chile y respondió a una sospecha de la familia

Se cumplió un mes desde la última vez que la familia de Carlos Ancapichun, el cuidador de la casa de la Reina Máxima en Villa La Angostura, pudo contactarse con él. El hombre de 76 años viajó a Chile a mediados de junio y aún no hay novedades de su paradero. Mientras su familia asegura que terceros le hicieron algo por la disputa de un terreno, las autoridades chilenas confirmaron que mantendrán los trabajos en el lugar por «antecedentes reservados» y afirmaron que no descartan ninguna hipótesis.

Carlos trabaja en la estancia de Cumelén, donde se encargaba de cuidar la vivienda donde la familia de la Reina Máxima pasa sus vacaciones de verano en Argentina con vista al lago Nahuel Huapi,.

Junto a su esposa vive en Villa La Angostura y el pasado viernes 13 de junio emprendió viaje solo al parque nacional Puyehue, en el vecino país de chile, para visitar familiares y recorrer un terreno.

Sin embargo, el lunes 16 de junio personal de Carabineros halló su camioneta a un costado del camino a Antillanca. Uno de sus nietos viajó y pudo ver a través de los vidrios del vehículos todas sus pertenencias: entre ellas, sus ropa de abrigo y sus documentos.

Cómo buscan a Carlos Ancapichun en Chile a un mes de su desaparición

Según informó Bio Bio Chile, la Policía de Investigaciones (PDI) de Osorno confirmó que el operativo de rastrillaje en la región de Los Lagos sumó a otro hombre desaparecido en las tareas: además de Carlos Ancapichun, también intentan localizar a Alejandro Gallardo Montecinos.

En este sentido, el subprefecto Jorge González de la Brigada de Homicidios aseguró que los trabajos en Puyehue y Osorno se dan con características similares dado a la complejidad del terreno.

En el caso de Ancapichun, se investiga principalmente una zona montañosa con vegetación densa: el otro si bien fue en una zona más urbana, el sector queda lindante a un parque de difícil acceso.

Si bien aún no hubo resultados positivos en el operativo, Gonzáles aseguró que existen «antecedentes reservados» que permiten mantener activos los trabajos en el terreno.

La familia de Ancachipun no cree que fue un accidente: «Tema de herencia»

La esposa de Carlos que vive en Villa La Angostura, Marisol Coronado, aseguró que hubo intervención de otras personas en la desaparición del hombre de 76 años y afirmó a que los motivó un «terreno» de él en Chile.

«Es sacando la mentira que empezó a circular del día uno de la desaparición de mi esposo», indicó Coronado a Chilevisión y afirmó que se trata de un «tema de herencia» lo que originó su extravío: «Lo sé con certeza».

«Mi esposo nunca ingresó al campo, nunca nadie lo vio. No iba a ir un día lloviendo y con viento a hacer una casa. No había ninguna necesidad, mi esposo no sabe nada de carpintería. Entonces, es algo ilógico», agregó.

En contacto con el mismo medio, Mirko Ojeda, nieto de Carlos, agregó que, tras las arduas tareas de las autoridades, aún no se ha encontrado ninguna prenda de vestir: «Hay varias cosas que no nos cuadran desde que comenzó la investigación».

En este sentido, Coronado agregó que el terreno en cuestión que visitó Carlos es una «herencia de su abuela» y otros familiares tendrían interés por el.

«Nosotros nunca dijimos nada, ninguna cabaña, porque a mí nunca me gustó ese lugar. Yo sé que ahí algo pasó, lo siento en el corazón», aseveró la esposa.

Las tareas de investigación se llevan a cabo en una geografía hostil, a la cual se sumaron temperaturas bajo cero y lluvias de variada intensidad.

«La fiscalía desde el día uno ha trabajado diversas aristas investigativas, desde las cuales -por cierto- nunca se ha descartado la posible intervención de terceras personas», acotó el fiscal de Osorno, José Vivallo, a Chilevisión.