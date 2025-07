Enojo por la búsqueda de Carlos, el cuidador de Máxima, en Chile: «Como mi abuelo no aporta a la morbosidad, no ayudan»

El caso de Carlos Ancapichun, el cuidador de la casa de la reina Máxima, sigue preocupando a la región de Villa La Angostura. Su desaparición en Chile montó un operativo de búsqueda que hasta el momento no obtuvo resultados positivos y en las últimas horas, un nieto del hombre hizo público un descargo por la poca atención que le dan en el país vecino a la desaparición de Carlos: «Como mi abuelo no aporta a la morbosidad, no ayudan».

Carlos Ancapichun tiene 76 años y su paradero es un gran misterio. El pasado 13 de junio cruzó a Chile para visitar a su familia en Entrelagos, pero nunca volvió a la Argentina. Mientras lo buscaban, encontraron su camioneta cerrada en predio selvático de la región y esto desató un operativo de rastrillaje en un zona hostil de Chile.

A pocos días de cumplirse un mes que fue visto por última vez, su nieto Mirko Hidalgo acudió a sus redes sociales para cuestionar, en varios posteos, el operativo y a los medios de Chile por no brindar apoyo.

«Desde Argentina todos los días sale una nota de mi abuelo o me llaman a entrevista de los canales más importantes del país», reconoció para luego mencionar que en Chile solo «un par de medios ayuda, pero los demás nada» y así criticó: «Como mi abuelo no aporta a la morbosidad de los medios, no es noticia».

Duras críticas a las fuerzas que buscan a Carlos, el cuidador de Máxima, en Chile

La última situación que desbordó su paciencia fue que pese a los datos que hacen dudar a las autoridades respecto de un posible accidente o la intervención de terceros, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decidió retirarse del operativo de búsqueda.

De esta manera, el joven sumó más críticas y afirmó que en Chile «no hay una estrategia de búsqueda, ya sea técnica y/o táctica» para estas situaciones y genera «impotencia ver como los fiscales y las policías siguen siendo gente sin preparación que no saben manejar un procedimiento de desaparición, no cuidan evidencia clave, ellos mismos contaminan la zona de búsqueda y dejan entrar a cualquiera, algunos equipos solo quieren figurar, sacarse la foto de ‘yo estuve ahí’ y salir. No existe una estructura organizacional entre estas instituciones, cada loco hace lo quiere».

Finalmente en su último posteo tomó el caso de un joven que apareció muerto después de desaparecer en febrero para reiterar su postura de que las fuerzas no están preparadas y afirmó que lo único que hacen es «ignorar a la gente»: «¿Quizás por nuestra situación económica no tendremos el mismo apoyo que otros?», lanzó.