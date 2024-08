Caso Loan: «Se usó para la causa», dijo uno de los hermanos investigado por las transferencias millonarias

Mariano Peña, uno de los hermanos del pequeño Loan, habló tras conocerse que la Justicia investiga las millonarias transferencias que recibió en su cuenta de Mercado Pago. Según explicó Peña, el dinero que ingresó a su cuenta fue utilizado exclusivamente para «la causa de Loan», refiriéndose a la búsqueda de su hermano de 5 años, desaparecido en Corrientes.

En las últimas horas, se supo que tanto Mariano como otro de sus hermanos recibieron una suma total de $48 millones en sus cuentas de Mercado Pago, lo que generó sospechas y motivó una investigación por parte de la Justicia.

Ante las dudas sobre el origen y el destino de estos fondos, Mariano Peña declaró en el programa Hora de Cierre, de Splendid AM990, que no tiene inconvenientes en que la Justicia revise su billetera virtual. “No tengo nada que ocultar”, afirmó.

Peña también mencionó que el dinero fue producto de la colaboración de la gente, quienes aportaron para apoyar la búsqueda de Loan y, eventualmente, para la creación de una fundación que podría ayudar a otras familias en situaciones similares. «La cifra que recibimos fue colaboración de la gente, que ayudó muchísimo, se usó para la causa de Loan», sostuvo Mariano.

Este jueves, Mariano Peña deberá declarar ante la jueza Cristina Penzo, quien está a cargo de la investigación. Peña se mostró dispuesto a colaborar en todo lo necesario y confía en que la verdad saldrá a la luz. “Si me piden la billetera virtual, no hay problema que revisen, no tengo nada que ocultar», reiteró.

En relación con la desaparición de su hermano, Mariano expresó que tiene una hipótesis sobre lo que pudo haber ocurrido, y que está dispuesto a compartir toda la información que la Justicia requiera. “Todo lo que quieran saber se los voy a decir», aseguró.

Mariano también dejó en claro su confianza en su hermano y sus padres, pero mostró desconfianza hacia otros familiares. “Confío en mi hermano y en mis padres, en mis tíos, ahora no», manifestó, dejando entrever tensiones familiares en medio de la investigación.

Además, se mostró escéptico sobre la posibilidad de que los detenidos en la causa obtengan su libertad: «No creo que le den la libertad a los detenidos», concluyó.

Este miércoles, los padres de Loan, María Noguera y José Peña, prestaron declaración ante la jueza Penzo. Se espera que en las próximas horas continúen las indagatorias a otros familiares, incluyendo a los hermanos del pequeño.