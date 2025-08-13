Caso Pablo Grillo: reconstruyeron la secuencia del disparo de Gendarmería que hirió al fotógrafo en el Congreso

El caso del fotoperiodista Pablo Grillo, herido de gravedad el pasado 12 de marzo durante la represión policial en la marcha de los jubilados, aún está siendo investigado. En las últimas horas se confirmó que realizaron la reconstrucción de la secuencia de disparo de Gendarmería, un dato que es fundamental para determinar la culpabilidad del efectivo involucrado.

La División Balística de la Policía de la Ciudad, junto a peritos de la querella y la defensa confirmó el martes que se llevó a cabo la reconstrucción del disparo del cartucho de gas lacrimógeno que impactó e hirió de gravedad a Pablo Grillo.

Desde Noticias Argentinas informaron que la jornada se realizó en el predio del Centro Argentino de Seguridad, con el objetivo de determinar: la trayectoria, velocidad alcanzada por el proyectil, la posición en la que se hallaba el arma al momento de efectuarse el disparo y constatar el ángulo de salida del cartucho.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organismo que integra una de las defensoras de Grillo, Agustina Lloret, declaró a NA con esta reconstrucción podrán saber «si el proyectil impactó sobre otra superficie previo a herir a Pablo y, en ese caso, si le hizo perder o ganar velocidad, o desviarse».

Pablo Grillo volverá a ser operado

El padre de Pablo, Fabián Grillo, contó días antes que su hijo tiene que volver al hospital donde permaneció el fotógrafo hasta el día del alta, para colocarse una prótesis «que le mejoraría su calidad de vida».

«El proceso evolutivo no es como en la primera etapa, sino que es más lento. Cuando estaba en terapia intensiva, su evolución era día a día, pero ahora son procesos más largos. En primer lugar, no dependería de su casco (que usa como protección) al salir y, además, podría mejorar mucho, siempre hablando en potencial, por la presión del cráneo sobre el cerebro», declaró.

Por otra parte Fabian Grillo resaltó que la Justicia en este caso «no está tardando tanto» y reveló que ya llamaron a indagatoria al gendarme Héctor Guerrero, el supuesto culpable de disparar el proyectil, para el próximo 2 de septiembre.

«Los sentimientos y las expectativas son variadas. No creo que haya motivos para no juzgar a esta gente, pero el Sistema Judicial Argentino nos tiene acostumbrados a ser cautos en ese sentido, pero esperemos que se logre».