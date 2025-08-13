Federico Sturzenneger culpó a la ANMAT por las muertes de fentanilo: «A veces el Estado es el que crea los riesgos»

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, le echó la culpa a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) por las muertes de fentanilo contaminado, que ya alcanzaron la lamentable cifra de 96 víctimas. «El Estado daba una garantía que no estaba cumpliendo, eso es super peligroso para la gente», denunció.

En una entrevista con el programa Deja Vu del periodista Lucas Morando, el funcionario afirmó que: «La ANMAT falló, porque el señor que tiene el laboratorio es un amigo del poder y logró que el poder le permitiera hacer esto». Las declaraciones se centraron en plantear que los argentinos podrían estar mejor sin el Estado en dicha situación.

«El ANMAT me desprotegió»: Federico Sturzenegger criticó la falta de controles

«El ANMAT me desprotegió, al decirme que me protegía sin protegerme y al decirme que el fentanilo lo revisaba«, sostuvo. En contraposición, planteó que si el organismo no existiera, los ciudadanos podrían cuidarse mejor.

«Vos tenés que entender los riesgos del Estado. A veces es el Estado el que te crea los riesgos y complicaciones«, sostuvo.

A su vez, señaló que habría que tratar de «sacarle todo el boludeo» a los controles en el organismo, como por ejemplo, en los cosméticos. «Es mucho más lógico que el ANMAT diga: ‘Estos son los productos que no podes usar en envases‘», señaló y afirmó que, en ese caso, «hay que confiar un poco en la gente».

Crecen las muertes por fentanilo contaminado.

Al mismo tiempo, polemizó que: «No es que se les pasó el fentanilo, sino que ahí hubo una connivencia«. «Conceptualmente, quiero plantear que esa idea de que el Estado te protege puede que no sea así. Hay que abrir la mente y pensar que por ahí podemos estar mejor sin el Estado«, concluyó.