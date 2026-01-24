Cayó la afluencia de turismo argentino en Chile, pero aún así se mantiene el paseo de compras

Muchos rionegrinos y neuquinos siguen optando por Chile como destino de vacaciones aunque a diferencia del verano pasado, el foco ya no está en el turismo de compras sino en el disfrute de la naturaleza y la gastronomía.

En lo que va de enero, el turismo argentino en el sur de Chile registra una merma del 30% en relación al mismo período del año anterior. El número se condice con lo que sucede en otros puntos del país.

«Creemos que tiene que ver con el cambio. Se ven argentinos en las grandes tiendas comprando, pero no es la locura que observábamos el año pasado«, recalcó Rodrigo Ibañez, referente turístico e integrante de la Cámara de Comercio de Osorno. Recordó que, en la temporada pasada, muchos comprando maletas en los shoppings para llenarlas con productos de las diferentes tiendas. «Eso ya no se está dando», dijo.

Pese a la baja en el volumen de compras en Chile, muchos argentinos optan por pasar algunos días en la Comuna de Puyehue para recorrer algunos puntos turísticos y en especial, disfrutar de los mariscos y los pescados.

«Notamos que muchos se acercan a la zona del mar. Buscan turismo, naturaleza, aventura. Por eso, hemos detectado muchos paseos por la Carretera Austral«, señaló.

Patricia von der Hundt, directora de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo y Servicios Regional de Puerto Montt, coincidió en que «todavía conviene viajar a Chile aunque con un contexto distinto al récord del verano pasado». Mencionó que, según la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), para la temporada 2026 se espera una baja cercana al 7.5% en la llegada de turistas argentinos respecto al año anterior.

«El fin del auge del turismo de compras tiene que ver con un tipo de cambio menos favorable y quizás, la mejora de la inflación en Argentina. Aun así, se espera el ingreso de alrededor de 1.387.000 visitantes argentinos, que siguen siendo el mercado internacional más relevante para Chile«, planteó von der Hundt, a cargo del Comité de Turismo en Puerto Montt.

Consideró que «aunque la apreciación del peso chileno encareció servicios y alojamiento para los extranjeros, el ahorro en compras puede cubrir parte del viaje».

«El viaje por tierra sigue siendo una opción muy utilizada para escapadas de fin de semana, con pasos fronterizos que operan con fluidez. Solo hay que considerar las franquicias aduaneras al regresar, que hoy son de 500 dólares«, dijo.

En general, el sur de Chile recibe «un público familiar de Argentina que promedia unos 5 días de estadía». Un 65% de estos viajeros corresponde al sector compras (65%), seguido por el ocio (63%) y en tercer lugar, las visitas a familiares.

Las compras en Chile están focalizadas a equipos electrónicos, ropa deportiva y perfumes porque «la diferencia de precios sigue siendo significativa en esos rubros». «Todos los comercios aceptan la tarjeta de débito y crédito, pero también sugiero traer dólares y cambiar acá», señaló Ibañez al tiempo que aclaró que, «en Chile ha bajado el valor del dólar que hoy está a 880 -cuando el año pasado estaba sobre los 1.000 pesos. Bajó entre un 15% y 20% menos. De modo que al chileno le resulta más conveniente viajar al extranjero».

En los buscadores, se pueden encontrar hostels desde 71.000 pesos por noche para dos personas en Puerto Varas y, desde 52.000 pesos en Valdivia. En Osorno, el alquiler de un departamento con un dormitorio parte de 66.000 pesos.