Pacientes oncológicos sin cobertura social de Bariloche y la región podrán atenderse en Fundación Intecnus

Los pacientes oncológicos que no tengan cobertura social en la Zona Andina podrán acceder al servicio de Radioterapia que ofrece la Fundación Intecnus, que depende de la Comisión Nacional de Energía Atómica (Cnea) en Bariloche. Así se acordó en un convenio firmado entre la institución y el gobierno de Río Negro.

«Con el Hospital Zonal siempre hemos atendido a pacientes sin cobertura, por una cuestión humanitaria nunca se los dejó sin servicio«, explicó Fernando Quintana, presidente del concejo de administración de la Fundación Intecnus. Pero aclaró que «la firma de este convenio -que establece el mecanismo y el valor a pagar por cada prestación- hace todo más sencillo para el paciente, el hospital y a la vez, la tramitación en el Ministerio de Salud».

Recalcó que no hay muchos centros de Radioterapia y Medicina Nuclear en el país. El más cerca de Bariloche está en Cipolletti, pero los pacientes de la región debían viajar 500 kilómetros. «Quienes hemos tenido un familiar con cáncer sabemos lo que significa viajar, estar 20 días -o más-, estar con algún acompañante que pueda ayudar o cuidar. El gasto de pasajes, estadía y de acompañante es un número», agregó Quintana.

Por eso, el Ministerio de Salud de Río Negro firmó un convenio con Intecnus en 2017 que se extendió hasta 2023, año en que no fue renovado. «Intentamos renovarlo y recién ahora fue posible, con el cambio de autoridades en el Ministerio de Salud», dijo.

Este convenio no estipula un número de pacientes ya que las derivaciones serán de acuerdo a la necesidad. «Intecnus tiene capacidad edilicia, de equipamiento y de profesionales. Hoy podríamos tratar arriba de 100 pacientes por mes en lo que respecta a Radioterapia. Y estamos en alrededor de 30. De modo que el centro está al 30% de su capacidad«, argumentó Quintana, doctor en Ciencias de la Ingeniería.

Aclaró que el tarifario ya fue definido por el gobierno provincial aunque depende del tipo de patología y el requerimiento del profesional. Un tratamiento de Radioterapia puede arrancar de los 2 millones hasta los 6 millones de pesos, aunque varía en función de cada diagnóstico y los requerimientos de cada paciente. El convenio establece además un plazo para el pago de 30 días hábiles.

Intecnus está ubicado en la Ruta Provincial 82, al oeste de Bariloche. Foto: archivo

«En pandemia ocurrió que era todo un riesgo que la persona concurriera al centro, entonces en todo el mundo se empezó a estudiar si el tratamiento que se hacía largo podía reducirse en días. Se lo llamó hipofraccionamiento. Pero no es algo que aplique a todos los casos«, mencionó.

En relación a la cantidad de pacientes que el centro de Medicina Nuclear podría recibir del sistema público, Quintana evaluó que podrían ser «uno o dos por mes» para Radioterapia. Sin embargo, el número podría incrementarse para los estudios de PET, una técnica de diagnóstico por imágenes para detectar cáncer. «Radioterapia es tratamiento; medicina nuclear, diagnóstico. En este caso, podríamos registrar cuatro, cinco por mes. Cuando hay una sospecha, se hace la imagen PET y la gente no debe viajar», dijo.

Acuerdo de formación de recursos humanos

El convenio también incluye la formación de recursos humanos ya que prevé el financiamiento por parte del gobierno provincial de una residencia médica en Intecnus ya sea en Terapia Radiante o Medicina Nuclear.

«Cuando los médicos finalizan su carrera de 6 años deben hacer una residencia. Todas las provincias abren un concurso médico en septiembre para rendir un examen. Río Negro tiene un cupo de 70, 80 residencias para diversas especialidades«, especificó. Agregó que los médicos que aprueban entran «con orden de mérito y van a diferentes hospitales para hacer la residencia».

«Esas residencias son trayectos formativos de 4 años y las paga la provincia. Una vez que terminan tienen un buen entrenamiento en determinada especialidad. La novedad es que ahora el Ministerio de Salud abrió un cupo para Radioterapia o Medicina Nuclear, el fuerte de Intecnus», destacó, al tiempo que señaló que hoy cuentan con cuatro residentes y recibirán uno más, a través del gobierno provincial.

«La provincia se vuelve nuestra socia. Nosotros ponemos la infraestructura, los servicios, las cuestiones académicas y ellos nos envían un profesional para formarlo. Es una especie de beca. A partir del acuerdo, nuestros residentes también podrán hacer rotaciones en el hospital para recibir entrenamiento», concluyó.

El futuro con Ipross

En 2023, la Fundación Intecnus decidió no renovar el convenio con la obra social Ipross por la deuda que el gobierno provincial arrastraba con el centro de medicina nuclear.

«Este nuevo acuerdo, ¿permite pensar en reflotar el convenio?», se consultó. Quintana admitió que «están muy cerca de la firma«: «Nuestra experiencia con la titular saliente del Ipross fue mejor. Había una deuda gigantesca que se fue reduciendo en 2025. El gobernador dijo públicamente que, antes de fin de mes, volveremos a tener convenio».