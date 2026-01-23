Comodoro Rivadavia: «Vimos cómo, de golpe, se partía el piso y cómo se rajaban las paredes»

El domingo a la madrugada, José Luis Barrera se disponía a tomar mate con su pareja, antes de acostarse, en su casa del barrio Sismográfica en Comodoro Rivadavia cuando de repente, observó cómo el piso empezaba a partirse. Miraron hacia el costado y vieron que las paredes se rajaban rápidamente. De la nada, la luz se cortó y escucharon que el suelo empezó a crujir. Con desesperación, atinaron a correr hacia las habitaciones en busca de sus tres pequeños hijos y abandonaron la casa.

«Cuando salimos, hicimos un trecho de 20 metros y al mirar hacia atrás, vimos cómo nuestra casa se partía al medio», contó José Luis a diario RÍO NEGRO.

Esa madrugada, un deslizamiento del cerro Hermitte obligó a la evacuación de cientos de familias de los barrios Sismográfica, Los Tilos y El Marquesado, en Comodoro Rivadavia, en Chubut.

La casa de José Luis en el barrio Sismográfica. Foto: gentileza

«Vivimos ahí desde 2008 cuando el municipio nos entregó esos terrenos y construimos las casas, con mucho esfuerzo. Ahora nos quedamos con lo puesto. Nos dijeron que una situación similar ocurrió en 1940, pero nunca nos habían alertado que algo así podía pasar», lamentó este hombre de 39 años que es albañil. Su esposa limpia casas y cuida a adultos mayores. Tienen tres hijos, de 7, 8 y 10 años, que no logran borrar la imagen de su casa partida a la mitad.

José Luis contó que tiempo atrás, había levantado una pared que se terminó hundiendo. Pero no hubo más situaciones que le llamaran la atención hasta ahora. Si bien no pudo volver a su casa, recibió fotos en las que se ven cómo la mitad de la estructura cayó a un zanjón. «Imposible. No podemos volver. Por ahora estamos en la casa de unos parientes, pero necesitamos un lugar donde vivir. Mis hijos no tienen ni zapatillas, quedamos en la nada», dijo.

El cerro Hermitte en Comodoro Rivadavia. Foto: gentileza

Un fenómeno natural

El doctor en Geología Nicolás Foix, investigador del Conicet y docente de la Universidad Patagonia San Juan Bosco, forma parte del Comité de Emergencia en Comodoro Rivadavia.

«Hay bibliografía de los años 50 que muestra el movimiento de la ladera. Y en la década del 2000 un informe del Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar) alertaba sobre la peligrosidad del lugar y recomendaba no edificar», dijo.

El cerro Hermitte en Comodoro Rivadavia. Foto: gentileza

Consideró que Comodoro Rivadavia creció «urbanísticamente de manera desordenada»: «Varios barrios han sido yacimientos petroleros inicialmente y con el tiempo, se han levantado barrios en zonas que no son seguras. Estas son las consecuencias».

En relación al cerro Hermitte, Foix recalcó que tiene 200 metros de altura, el faldeo es escarpado y tiene material arcilloso «que lo hace fácilmente deformable». «El municipio nos pidió focalizar en el barrio Médanos que no sufrió daños importantes, pero es como la proyección de la zona que ya se desmoronó. Estamos estudiando el cerro para evaluar los cambios», detalló.

El cerro Hermitte en Comodoro Rivadavia. Foto: gentileza

La zona afectada, puntualizó, tiene 1.500 metros de largo y 400 metros de ancho. «Hay sectores que se han movido mucho; otros, en menor proporción y otros lugares tienen la chance de moverse», aclaró.

Foix resaltó que este tipo de fenómenos es «común y frecuente» en Patagonia, solo que «no suele haber poblaciones en esos sitios». Puso como ejemplo, el cerro Chenque, también en Comodoro Rivadavia, que «se movió en 2022 y terminó cortando la Ruta 3». O bien el deslizamiento en el cerro Viteau en 2017, ocasionado por una lluvia torrencial, aunque «no había casas en ese sector que resultaran afectadas».

El cerro Hermitte en Comodoro Rivadavia. Foto: gentileza

«El deslizamiento es natural. Simplemente se cae por el peso y por la propia gravedad. Muchas veces, el agua termina agilizando o disparado estos movimientos. El agua suma más peso al material y la lubricación. Por eso, el foco ahora está puesto en otros sectores críticos y las lluvias frecuentes en febrero y marzo», concluyó.

Cómo son las zonas de Comodoro Rivadavia

-Comodoro está emplazada sobre dos tipos de rocas. Al norte, son rocas cohesivas, con topografías suaves y acantilados costeros. Hacia el sur, la topografía es más alta (cerros Hermitte, Viteau, Chenque, Antena, Punta del Marqués), con pendientes más pronunciadas, alta proporción de material arcilloso y rocas capaces de almacenar y transportar agua con facilidad.

-La combinación de topografías elevadas, altas pendientes, materiales arcillosos y niveles saturados de agua explica los problemas de movimientos de suelos.

-Algunos movimientos de tierra son lentos, progresivos y el material parece “fluir”. En otros casos, los movimientos son súbitos e instantáneos.

El cerro Hermitte en Comodoro Rivadavia. Foto: gentileza

Qué pasa con las zonas inestables de Bariloche

«Lo de Comodoro Rivadavia fue enorme, pero había informes geológicos de hace 20 años atrás que alertaban sobre la peligrosidad«, evaluó el geólogo Gustavo Villarosa, investigador principal del Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales (Ipatec) y profesor asociado de la Universidad Nacional del Comahue en Bariloche.

Recalcó que los fenómenos de la remoción en masa -el desplazamiento de suelo, rocas, tierra o escombros ladera abajo por la fuerza de la gravedad- son complejos y de distintos tipos. Comodoro Rivadavia, acotó, tiene características particulares que la hace propensa a este tipo de deslizamientos; en Bariloche la geología es diferente aunque registra «zonas inestables».

«La geología glaciaria de esta zona es más heterogénea. Las laderas son inestables. Acá tenemos otros tipos de remoción de masa, como por ejemplo los llamados ‘flujos de detritos’ que bajan por los cursos de agua. Se mueven materiales rocosos o sedimentos y bajan por la pendiente, por la acción de la gravedad», describió.

Mencionó varios ejemplos de remoción de masas en Bariloche -aunque «menos catastróficos»-.

En 2004, un temporal de lluvia, nieve y viento generó un deslave en la Barda del Ñireco, al este de Bariloche, y aplastó una despensa del barrio 112 Viviendas. Los habitantes de las casas que se construyeron por encima y por debajo del barranco, a unos 40 metros de altura, fueron evacuados.

«Hay informes geológicos que dan cuenta de inestabilidad en algunos barrios en Bariloche, aunque no de la magnitud de Comodoro Rivadavia. Por eso, cuando se hacen los loteos se piden informes de factibilidad que pueden ser positivos o negativos. La Barda del Ñireco tenía un informe negativo y se loteó igual. En 2004 cuando se produjo el desprendimiento, los antecedentes estaban», dijo.

También se refirió al deslave que se produjo en junio de 2022 y arrasó parte del complejo turístico Huinid en que murieron tres personas. «En este caso, la remoción en masa se relaciona con la intervención humana en lugares propensos. Hay que evitar aumentar las probabilidades de ocurrencia», puntualizó.

El alud de barro y piedras ocurrió la noche del 6 de junio pasado en Bariloche. Foto: archivo (Marcelo Martínez)

Villarosa advirtió que la variedad de problemáticas es diversa. «Además -agregó-, es difícil pronosticar qué va a pasar y cuándo. No tenés forma de predecir cuándo va a ocurrir algo. Es como una erupción volcánica: podés decir qué lugar es más propenso, pero no podés asegurar qué va a ocurrir ni cuándo».

Por esta razón, el especialista explicó que se zonifica el territorio y se le asigna un uso adecuado, según el tipo de geología y clima. «Tenemos un estudio del Segemar sobre la zonificación de Bariloche con los usos y zonas con problemáticas particulares. Lo que pasó en Comodoro habría que tomarlo como un llamado de atención de la geología», concluyó.