Caza ilegal: hallaron cuero de gato montés en un allanamiento y declararon alerta, en Neuquén

El Gobierno de Neuquén declaró una alerta por caza ilegal de gato montés tras hallar cuero de animal en un allanamiento. Si bien no está en peligro de extinción, explicaron qué hacer si uno se topa con este tipo de especies.

La diligencia se realizó en Villa Meliquina, cerca de San Martín de los Andes y puso en alerta a las autoridades de la dirección provincial de Fauna, Áreas Naturales Protegidas (ANP) y Centro de Ecología Aplicada del Neuquén (CEAN).

Desde el organismo provincial advirtieron que su caza, como la de todos los felinos silvestres chicos, está prohibida.

El director general del Centro de Ecología Aplicada del Neuquén (CEAN), Martín Monteverde, explicó que en los últimos años, se ha incrementado el contacto de este tipo de animales silvestres con poblaciones urbanas, por la pérdida o modificación de sus hábitats naturales.

“Esto genera conflicto de intereses por el espacio, entonces aumenta la probabilidad de la gente comience a ver estos felinos cerca de sus casas y de algunas actividades como la cría de gallinas, etcétera, así es como la gente opta a veces lamentablemente por matarlos”.

Desde el organismo advirtieron que son vitales en sus ambientes silvestres y que no representan un riesgo para las personas. Por esto instan a la comunidad a no matarlos, ya que “existen otras opciones, como dar aviso a las áreas pertinentes como el Cuerpo de Guardafauna, simplemente ahuyentarlos con ruidos o luces, o si una persona tiene un gallinero, puede hermetizarlo para que no queden sus animales expuestos. Está terminantemente prohibido sacrificarlos”.

Explicó que no representan un riesgo, ya que son animales inofensivos y esquivos. Aseguró que estas especies pueden ser proclives a contraer enfermedades de animales domésticos y propagarlas en sus hábitats, por lo que no se recomienda acercarse y evitar la mascotización.

Desde la dirección provincial de Fauna, ANP y CEAN recomendaron que, ante el avistamiento de este tipo de especies en zonas urbanas, o ante situaciones de caza ilegal o furtivismo, se de pronto aviso a las autoridades pertinentes. Quienes deseen realizar denuncias por infracciones y contravenciones, pueden comunicarse al teléfono 0800-66666-36 de Fauna provincial.

Caza ilegal de gato montés y animales en peligro de extinción

Según la resolución 887/21, en la provincia existen catalogadas alrededor de 450 especies de vertebrados (mamíferos, aves, reptiles, anfibios, peces y agnatos), de las cuales 96 poseen algún nivel de amenaza que compromete su supervivencia a largo plazo.

Sobre este universo, 31 están en peligro de extinción, que es la categoría más crítica, y otras 65 se encuentran categorizadas como vulnerables.

El director general del Centro de Ecología Aplicada del Neuquén (CEAN), Martín Monteverde, explicó que el gato montés es una especie nativa o autóctona que actualmente no se encuentra amenazada. Sin embargo, afirmó que su caza está expresamente prohibida por la ley de fauna 2539 y sus reglamentaciones anuales de caza.

«Este cuero que se encontró es ilegal. Además, no hay criaderos de gato montés, por lo tanto, tampoco puede tener ese origen, así que es concluyentemente ilegal ese cuero”, explicó.